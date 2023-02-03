Коломойский и Яценюк тайно зарабатывали в России: В Крыму национализируют 500 объектов, принадлежащих украинским политикам и бизнесменам

В Крыму национализировали имущество Ахметова, Коломойского, Яценюка и других украинских бизнесменов Фото: REUTERS

С ДЕНЬГАМИ НА ВЫХОД

Власти Крыма объявили об очередной волне национализации. Как анонсировал глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, в собственность республики на этот раз перейдут порядка 500 различных объектов недвижимости и предприятий, принадлежащих иностранцам, которые ведут антироссийскую деятельность, включая поддержку ВСУ и киевского режима.

Предыдущий акт масштабной национализации прошел на полуострове в ноябре прошлого года. «Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция!», - заявил тогда глава Крыма Сергей Аксенов. Власти республики при этом подчеркивали — иностранцы (откуда бы они ни были), которые не совершают против наших страны злодеяний, по-прежнему могут спокойно работать в Крыму.

Тогда были национализированы около 130 объектов, которыми владели украинские олигархи и политики. Последние, зарабатывая в российском Крыму, не стеснялись тратить прибыль на украинских боевиков. Как, например, киевский олигарх Александр Герега, владевший на полуострове четырьмя огромными строительными магазинами. За 2021 год они принесли ему 608 млн рублей чистой прибыли, одновременно с этим он потратил на спонсорство всевозможных украинских батальонов более $10 млн. То есть примерно столько же.

Тогда же собственностью Крыма стал крупнейший на полуострове цементный завод, расположенный в Бахчисарае. До ноября прошлого года он управлялся напрямую из Киева, туда же уходила чистая прибыль (около 165 млн рублей за 2021 год). При этом ряд управленцев, поставленных украинскими олигархами, не скрывали своих проукраинских позиций, а после теракта на Крымском мосту, к возмущению заводчан, администрация завода отказалась выделить бетон и цемент на его восстановление.

На этом крымские власти пообещали не останавливаться.

- Мы работаем в этом направлении, - заявил тогда в интервью «Комсомолке» глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. - Антитеррористическая комиссия выявляет принадлежность имущества. Для нас, для всего крымского общества, важно не допустить, чтобы на нашей земле зарабатывали пособники преступного киевского режима. Лишение их такой возможности будет справедливым решением.

СПИСОК ЛИШЕНЦЕВ

И слова с делом не разошлись: в пятницу, 3 февраля он заявил о национализации еще 500 крымских объектов, принадлежащих иностранцам-русофобам. Некоторые фамилии тех, кто скоро лишится собственности в Крыму, озвучил на своей странице в соцсетях Владимир Константинов.

Итак:

- Олигарх Ринат Ахметов. В Крыму он владеет несколькими предприятиями, входящими в украинские компании, а также пансионатом «Горняк».

- Украинский олигарх и политик Нестор Шуфрич, через родственников владеющий компанией Estate Holding Group. В прошлом году стало известно, что за этой фирмой числятся недвижимость и земельный участок в поселке Симеиз. По некоторым сообщениям, Симферопольская макаронная фабрика также числится за компанией Шуфрича.

- Спонсор майдана и отъявленный русофоб, бывший глава Днепропетровской области Игорь Коломойский вместе с дочкой Анжеликой останутся без ООО «Транспорт Логистик» и ООО «Энвил».

- Будет поставлена точка и в отношении кинотеатра «Сатурн IMAX” (ООО «Скай Плаза»). Власти неоднократно говорили, что через подставных лиц им владеет майданный экс-премьер «самостийной» Арсений Яценюк.

- Миллиардер Сергей Тарута распрощается с Альминским заводом стройматериалов (занимается добычей декоративного и строительного камня).

- Гражданин Литвы Колас Игорис, которому принадлежит вилла «Елена» в Ялте.

- Рафик Дау Булос, ливанский бизнесмен и партнер олигарха Ахметова, лишится своего предприятия АО «Стройдеталь» в Феодосии.

Кроме того, национализации будут подвержены виллы, заводы, а также имущество 12 украинских банков, которые хоть и ушли из Крыма, но оставили за собой офисы, склады, магазины, земельные участки и гостиницы.

Решение о национализации указанного имущества в ближайшие дни примут депутаты Госсовета Крыма.

- С моральной точки зрения нам важно прекратить деятельность таких учредителей, - прокомментировал Владимир Константинов. - Это не означает закрытие предприятий. Ранее национализированные предприятия продолжают работать, никаких проблем у них не возникает. На них был заменен руководящий состав, введены временные администрации. Затем будет проведена процедура их приватизации, и они будут работать в законодательном поле России, оставляя прибыль на территории нашей страны и направляя ее на поддержку участников спецоперации, на благо нашего народа.