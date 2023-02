5 февраля стартуют третьи Фиджитал Игры

Откроют Фиджитал Игры соревнования по скоростному прохождению видеоигр как на ретро-консолях, так и на современных компьютерах. Фото: Shutterstock

Соревнования пройдут в Казани на площадках «ИТ-Парк» и «Казань Экспо» с 5 по 11 февраля. Также игры будут транслировать на каналах проекта «Игры Будущего» и площадках VK.

Откроют Фиджитал Игры соревнования по скоростному прохождению видеоигр как на ретро-консолях, так и на современных компьютерах. Среди участников – четыре команды по три спортсмена. Их ждут легендарные бродилки Super Mario Bros, Comix Zone и Chip'n'Dale, хорроры Resident evil 2 Remake, Little Nightmares и Mirror's Edge, а также Hitman: Codename 47, Quake и Serious Sam The First encounter. Победит та команда, участники которой принесут наибольшее количество очков, пройдя миссии быстрее всех. После завершения соревнований команды примут участие в шоу-матче по лазертагу.

Боевой челлендж (соревнование в играх жанра MOBA) представлен популярными играми Dota 2 и MLBB (Mobile Legends: Bang Bang). Команды проведут матчи по олимпийской системе с соблюдением правил компьютерного спорта. Участники – четыре команды по три спортсмена. Так же, как и в Speedrun, после окончания киберсоревнований команды сразятся в шоу-матче по лазертагу.

В рамках дисциплин по трехмерному тактическому бою фиджитал-спортсмены покажут свое мастерство во всемирно-известных играх CS:GO и Warface, после чего посоревнуются в лазертаге. Участвуют четыре команды по семь человек. В цифровой части они сыграют на консоли и за победу в каждом раунде матча получат по одному очку. Затем их ждет физическая часть – матч 5 на 5 по лазертагу в формате «Установка фиджитал пламени». В этой дисциплине за победу в раунде участники могут заработать два балла. В случае равенства очков победит тот, кто набрал больше фрагов на двух этапах. Формат лазертаг-поединка будет максимально приближен к правилам компьютерных игр в формате королевской битвы (PUBG, Fornite и т.д.) с сужающимися зонами действия и сбором предметов.

Трансляции Фиджитал Игр можно смотреть на каналах проекта «Игры Будущего», а также на площадках VK Play и VK.

Первые две серии Фиджитал Игр прошли в 2022 году. Это были соревнования по Beat Saber, гонкам дронов, футболу, баскетболу, хоккею, единоборствам, гонкам в формате фиджитал. Среди спортсменов – 38 команд из семи стран, просмотры составили 36,5 млн, трансляция суммарно велась 34 часа.

Фиджитал Игры проводятся в преддверии «Игр Будущего». «Игры Будущего» – международный турнир нового формата. Это состязания по 16-ти дисциплинам, каждая из которых совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. «Игры Будущего» пройдут в Казани в 2024 году.