Флора российской армии: нейросеть нарисовала военную технику ВС РФ с названиями цветов

Дизайнеры "Комсомолки" решили пофантазировать с нейросетью, как бы грозная техника выглядела в мультяшном варианте.

Страшная сила красоты военной техники ВС России воплотилось благодаря нейросети по инициативе дизайнеров “Комсомолки”. Недавно сайт “КП” рассказывал о том, как боевые машины в РФ получают свои прозвища, а повелители всея картинок издания решили пофантазировать с нейросетью, как бы грозная техника выглядела в мультяшном варианте. Креативная цифровая подборка представила целый ботанический сад Минобороны.

Итак, в букете с камуфляжной оберткой распустилось чудо военной флористики - самоходный миномет “Тюльпан” , а в аккурат от него благоухает самоходная пушка “Пион”. Композиция интересная, но не хотелось бы получить ее на праздник, потому что, например, миномет 2С4 или "Тюльпан" - единственная в мире модель калибром 240 мм, которая стреляет до 20 км. И доставка цветов не нужна. А "Пион" с 203 мм калибром бьет на расстоянии 40 км. Это вам не пыльца на ветру.

Где-то в траве затаились полевые самоходные минометы “Василек”. Минобороны не рекомендует их срывать, а шутникам про "голубые васильки" воздержаться, ибо миномет 2Б9 может выпускать до 100 "соцветий" калибром 82 мм в минуту на 4 с лишним километра. Полевые ароматы прилагаются.

А в воздухе с подвесного горшочка выглядывает ударный дрон “Герань - 2”. Военные говорят, что цветочек оставляет не только шлейф аромата на расстоянии в 2,5 км, но и до 50 кг снарядов. Бдит "Герань" за зоной своего произрастания на протяжении 12 часов барражирования на высоте до 2 километров. Рухнет с потолка такая штука "мама, не горюй".

И конечно, на тщательно вспаханной клумбе раскрылись благородные бутоны самоходной гаубицы “Гвоздика” и пушки “Гиацинт”. К подъему цветы не рекомендуются. Например, одна гвоздика весит 15 с лишним тонн, так еще и может убежать со скоростью 60 км/ч. В служивом народе поговариваю, что у растения имеется до 40 семян 122 мм калибра. Ну, а "Гиацинты" тоже надрывные и подрывные, со снарядами 152 мм калибра. К тому же за ними приглядывают пять боевых садоводов. К таким с тяпкой не подойдешь.