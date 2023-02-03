Россияне рассказали, как часто матерятся

42% опрошенных признались, что используют нецензурную брань, но только когда злятся. Фото: Shutterstock

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. И хотя в первую очередь воспитанием нового поколения заняты родители, во многих странах ведется целенаправленная государственная политика в области культуры и образования. А часто ли матерятся россияне, в этот день узнал сайт KP.RU.

42% опрошенных признались, что используют нецензурную брань, но только когда злятся. Опрошенные говорят, что именно матерные выражения в этом случае лучше всего могут передать их эмоции.

«Ругаться матом нехорошо, но нужно, чтобы назвать вещи своими именами», - говорит участник опроса.

Еще четверть опрошенных отмечают, что стараются сдерживать себя, даже когда сильно расстроены или злы, но все же в исключительных ситуация могут себе позволить выругаться.

14% россиян говорят, что для них мат – часть русского языка. Иногда они используют нецензурную лексику для придания выразительности, они могут быть совершенно спокойны или даже веселы и использовать мат, чтобы лучше передать свое настроение или впечатление от чего-либо.

А вот 9% признаются, что матом они просто разговаривают. Нецензурные слова просто выскакивают у них в любом разговоре, и они никак-не могут или не хотят избавиться от этой привычки.

Принципиально не употребляют матерные выражения только 10% россиян. Эта категория респондентов говорит, что сами они не используют бранные слова, но также не любя, когда их используется кто-то поблизости. Считают это дурным тоном и невоспитанностью.

«Это самое мерзкое в людях, не выношу мата физически! Как мне жалко нынешних детей, которые уже в школе, слыша мат от родителей, с экранов телевизоров, читая в интернете странички некультурных людей, начинают материться», - сокрушается участница опроса.

«От мамы в жизни не слышала мата, у отца очень редко вылетало и то, когда мы выросли, от мужа за 32 года ни одного мата не слышала. Сама не матерюсь, один раз вылетело, и мне подруга сказала, что мне это не идет, с тех пор ни разу. Все идет из семьи, из детства», - кивает другая.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 11,1 тысячи человек.

Напомним, ранее психолог Людмила Максима рассказала, что мат может быть полезен, ведь он помогает избавиться от негативных эмоций и справиться со стрессом.

«Чаще всего у людей возникает желание материться, чтобы легче справляться со стрессом и выпускать пар. Есть даже байка о том, что солдатам мат помогает быстрее залечивать ранения, но научно это, конечно, не доказано», - говорит Максима.