Аналитики составили ежегодный рейтинг лучших агентств недвижимости России

Фото: Shutterstock

Несмотря на активное внедрение онлайн-технологий в сферу ипотеки и недвижимости, многие россияне по-прежнему предпочитают продавать и покупать жилье с помощью риелторских агентств. Эксперты назвали компании, которые лидируют на рынке по итогам 2022 года.

По данным сервиса Домклик, ежегодный рейтинг «ТОП-20 агентств недвижимости России» вновь возглавила компания «Этажи» — она уже несколько лет занимает первую строчку этого списка. «Серебро» и «бронза» достались агентствам «Самолет Плюс» и «Zoltor».

Отдельно аналитики отметили компании с самыми впечатляющими показателями роста. Лидером по динамике развития стала компания «Владис» — всего за год она поднялась на 5 строчек рейтинга. Вторым по темпам роста оказалось агентство недвижимости «СОВА», поднявшееся на 4 позиции. А компания «Полезные люди» в 2022 году прибавила два пункта и впервые вошла в топ-5 рейтинга.

Как выяснили эксперты, быстрее всего растут агентства, уделяющие внимание тем самым современным технологиям, — те, что используют аналитические инструменты работы, цифровые каналы привлечения продавцов и покупателей и так далее.

НА ЗАМЕТКУ

Топ-10 агентств недвижимости России 2022

• Этажи

• Самолет Плюс

• Zoltor

• Владис

• Полезные люди

• Жилфонд

• Макромир

• Century21

• Мегаполис

• Сервис

• МИЭЛЬ

Рейтинг составляется на основе данных по ипотеке Сбербанка и сделок за наличные, которые проводятся через сервис недвижимости Домклик.