Кто рвет линию украинской обороны, почему нам не страшны западные F-16, и что напишут в учебниках истории

Освобожденный Соледар. На городской улице у домов, разрушенных в результате боевых действий. Фото: Иван Ноябрев/ТАСС

ВТОРОЙ «СТАЛИНГРАД» ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

На минувшей неделе мы отметили 80 лет победы в Сталинградской битве, которая стала поворотной в Великой Отечественной войне. Впереди еще были тяжелые 2,5 года, но уже в феврале 1943-го стало ясно: мы победим. Где же тот второй Сталинград, та линия, за которой наступит перелом, часто спрашивают меня. К сожалению, сейчас на этот вопрос ответа нет. Но рано или поздно это произойдет в какой-то точке, и этот перелом скажется не только на противнике, но и на его союзниках.

80 лет назад по результатам Сталинградской битвы от вторжения в Советский Союз отказалась Турция, а Япония передумала идти в сибирский поход. Румыния, Италия и Венгрия, чьи контингенты также были разбиты в Сталинграде, бросились заключать сепаратный мир с Великобританией и Штатами. Когда-нибудь и мы дойдем до такой точки, когда украинские «союзники» начнут искать возможность отойти в сторону, сделать вид, что они в этом не участвовали.

Есть тактические победы, мы можем показывать такую же самоотверженность, как наши предки 80 лет назад, но по масштабам битвы и ее последствиям пока таких событий у нас не было. Хотя сегодня все-таки оперативная инициатива находится в руках Вооруженных сил Российской Федерации.

МОБИЛИЗОВАННЫЕ ДЕЛАЮТ СВОЕ ДЕЛО

На Артемовском направлении мы показываем неплохое продвижение, взяли маленький населенный пункт Сакко и Ванцетти, названный в честь рабочих-анархистов. Не понимаю смешочков вокруг этого села, дескать, три дома, по последней переписи – 3 жителя. Собственно, освобождали не населенный пункт, а подавляли укрепленную оборонную точку противника, которая стоит на пути к более серьезным задачам. И у нас на этом тяжелом пути таких маленьких деревушек будут еще сотни, если не тысячи, и каждая играет свою роль в будущей победе.

За неделю серьезное продвижение пошло и на Сватовском рубеже. Это сейчас одна из самых горячих точек. Причем надо понимать, что на протяжении предыдущей недели противник практически на всей линии соприкосновения пытался прорвать нашу оборону. Мы это выдержали, и смогли, перехватив инициативу, пойти вперед. Продвинулись в одном месте на 300 метров вперед, в другом - на 700. Это очень тяжелая штурмовая работа, которая выполняется (и это я хочу подчеркнуть особенно) мобилизованными. Продолжаются бои на подступах к Северску, оформляется окружение Артемовска и отрезания его от Часов Яра. Фактически, сейчас наши силы раздергивают резервы противника и методично их перемалывают.

НАС ВЫНУДИЛИ НАЧАТЬ СПЕЦОПЕРАЦИЮ

Когда-нибудь все эти события войдут в учебники по истории, о чем говорят уже сегодня. Хотя, на мой взгляд, для этого пока рановато, уже ясно, что трактовка должна быть однозначная: «Россия в этом конфликте права». Специальная военная операция была начата, потому что иначе боевые действия сейчас шли бы на полуострове Крым.

На момент начала февраля 2022 года, а я ровно год назад приехал в Донецк, вокруг Донбасса была собрана мощнейшая наступательная группировка украинских войск. Вся эта армада была готова по первому приказу начать наступление на Донбасс, а затем на кураже, я уверен, и на Крым.

Сегодня в Берлине и Париже говорят, что минские соглашения были фикцией. Они просто готовились, чтобы военным путем вернуть себе Донецкую и Луганскую народные республики, а затем и Крым. Поэтому трактовка в таком учебнике должна быть однозначной. Мы начали СВО из вынужденной необходимости. И против нас развернула боевые порядки не Украина, а коллективный Запад, который поставил целью уничтожить нашу государственность.

ТАНКОВЫЕ ПОСТАВКИ ПЕРЕОЦЕНЕНЫ

На прошедшей неделе стало ясно, что поставки как минимум танков Украине очень-очень растянуты во времени и пространстве. Во-первых, они идут, потому что советская техника, которая была на вооружении Украины, уничтожена. Мы ее сожгли.

Во-вторых, немецкие танки придут не раньше, чем через 2 месяца. Американские «Абрамсы» - не раньше конца года. Поступающие машины будут сразу бросаться в бой на особо нуждающихся в этом участках, как Сватовский рубеж, Бахмут (Артемовск), Часов Яр - скоро. Поэтому танковая помощь, на мой взгляд, в информационном пространстве сильно преувеличена.

Танки "Леопард" ВСУ получат не ранее, чем через пару месяцев. Фото: REUTERS

Если это будут порционные поставки, которые сразу будут отправляться на фронт, соответственно, они там будут сразу и сжигаться.

Но кроме танков, идет артиллерия. Надо развивать контрбатарейную борьбу, которая у нас до сих пор не на том уровне, который есть у противника. Нужно подавлять ПВО, чтобы бить по тылам.

Каждую программу мне задают этот вопрос: почему не бьем по тылам? Потому что ПВО не подавлена, потому что авиация не может работать в тех местах.

30 САМОЛЕТОВ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНЯТ

Кстати, много разговоров на этой неделе было по поводу поставок F-16, дескать, американцы отмахнулись, говорят: не станем мы посылать Киеву истребители. Но это не значит, что у Украины их не будет. Просто их поставят другие страны, а американцы еще на этом заработают.

Допустим, Нидерланды передадут Украине свои F-16, а США продадут им более современные F-35. И голландцы останутся довольны, и американцы при заработке, и украинцам вроде бы чего-то там перепало.

F-16 - не новые машины, но и не уступают тем образцам, которые были, в том числе, и на вооружении у Украины. Только за 11 месяцев конфликта было несколько десятков воздушных дуэлей в зоне специальной военной операции и Украина ни одной из них не выиграла. То есть уровень подготовки наших летчиков все-таки выше, и я не знаю, чем ситуацию изменят, условно говоря, 30 истребителей F-16 против нашей группировки, которая насчитывает… Не буду говорить сколько, но это все-таки трехзначные цифры.

Оснащение истребителями требует переподготовки летчиков, их поставки тянут за собой логистические проблемы, ремонта, базирования. Да, это все - решаемые преграды. Но если тот же Су-35 выйдет против F16, сравнение будет не в пользу американского истребителя.

А У НАС «ПАНЦИРЬ» И «ТОР»

Спрашивают, что мы можем противопоставить новым ракетам для «Хаймарсов», о поставке которых было объявлено. С одной стороны, они в два раза менее мощные, чем те, с которыми мы уже сталкивались, с другой - намного дешевле, но с третьей - планирующий снаряд вполне удобная цель для таких средств нашей противовоздушной обороны, как «Панцирь» или «Тор». Весь вопрос в тактике применения и количестве запущенных боеприпасов. А все возможности для перехвата новых снарядов у нас есть.

МЫ НАКОНЕЦ-ТО ПОНЯЛИ

Тут коллега посетовал, мол, притупилась за год острота восприятия происходящего в зоне спецоперации. А мне, наоборот, кажется, что на начальном этапе этой остроты-то и не хватало. Далеко не все понимали, что происходит, что это не далекое и чужое, а наше, родное, и там за нас, за наше государство, за наше право существовать дальше как нация, бьются такие же люди, как наши соседи по подъезду или по лестничной клетке.

Я помню, как в июне возвращался после 100-дневной командировки, и в той же Москве, сытой, холеной, ничего не напоминало о том, что всего в 12 часах езды на машине идет бойня. А потом стали появляться портреты героев, может быть, они тоже сейчас немного примелькались, но они должны быть. И улицы наших героев должны быть, и в учебниках о них надо будет написать. Не исчезла острота восприятия, просто она, может быть, не выплескивается в общественное пространство. Понятно, что, когда нет серьезных успехов, когда нет масштабного продвижения, это все немножечко наскучивает, может быть, тем людям, у которых ничего общего с СВО нет… Но таких после мобилизации мало. Чем больше будет положительных событий, тем и острота восприятия будет выше. А такие события обязательно будут.