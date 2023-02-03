30-летний актер сериала "Универ" Сергей Корсик четыре месяца умирал в муках и одиночестве

Сергей Корсик. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Появились страшные подробности смерти актера сериала "Универ" Сергея Корсика. Как рассказал близкий друг артиста, четыре месяца он умирал в одиночестве в муках, брошенный и забытый всеми.

Сергей Корсик был госпитализирован в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на туберкулез осенью 2022 года. Несмотря на длительное лечение, состояние пациента не улучшалось. Актер страшно мучился, умер на 31-м году жизни в реанимации.

Рядом с ним не было никого из близких. Корсик не распространялся о своей болезни. Артист был сиротой. Единственный родственник - сестра - живет в Санкт-Петербурге.

Как сообщил друг знаменитости, перед смертью Сергей успел с ним связаться и просил не навещать его. Тело мужчины кремировали.

Стоит отметить, что однажды Корсик смог обмануть судьбу и чудом выжить. В одном из интервью артист рассказывал, что по счастливой случайности в 2016 году не сел на тот самый самолет Ту-154, который рухнул в Черное море и полностью разрушился.

Как известно, среди жертв той жуткой трагедии были артисты и художественный руководитель ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов. Все они направлялись в Сирию с концертом.

Корсик долгое время был солистом ансамбля. Но потом покинул коллектив, ушел в кино.