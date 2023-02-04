Самбурская в прозрачном боди без нижнего белья произвела фурор

Настасья Самбурская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Художественный» прошла премьера комедии «Свободные отношения». Фильм режиссера Дмитрия Невзорова выходит в прокат 9 февраля. Ну а пока новинку оценили отечественные звезды. На премьере картину представила съемочная группа. Гостями показа стали актрисы Настасья Самбурская, Алика Смехова, фигуристка Анастасия Гребенкина, музыкант Аркадий Укупник, актер Дмитрий Дюжев и другие.

Все внимание в этот вечер было приковано к Настасье Самбурской. Актриса произвела фурор, появившись в кинотеатре в прозрачном боди с кожаными вставками, под которым не было нижнего белья. Смелый топ позволил Настасье похвастаться идеальной грудью и рельефным прессом. Свой наряд актриса дополнила модными брюками-парашютами с низкой посадкой и эффектным украшением – моносерьгой.

Актриса произвела фурор, появившись в кинотеатре в прозрачном боди с кожаными вставками. Фото: Борис КУДРЯВОВ

35-летняя Настасья проводит немало времени в спортзале, так что рельефные мышцы на ее теле – это результат упорных тренировок. Тем не менее, актриса не совсем довольна тем, как она выглядит. Несколько дней назад Самбурская поделилась в соцсетях снимком, сделанным в спортзале, и в сердцах обозвала себя «глистой». По мнению Настасьи, ей нужно заниматься больше, чтобы кубики на прессе стали еще заметнее.

Смелый топ позволил Настасье похвастаться идеальной грудью и рельефным прессом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поклонники звезды «Универа» убеждают артистку в том, что она находится в отличной физической форме. Настасья и сама это знает, поэтому выбирает для выходов в свет наряды один провокационнее другого.

Аглая Тарасова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главные роли в фильме «Свободные отношения» сыграли Аглая Тарасова, Борис Дергачев, Илья Соболев и Ян Цапник. Новая комедия – это история двух противоположностей, которые случайно встретились в питерском баре, провели вместе ночь, а затем были вынуждены пожениться из-за незапланированной беременности. Спустя семь лет герои понимают, что превратились в одну из тех семейных пар, которых заел быт, а совместная жизнь стала просто привычкой. Желая сохранить брак ради сына, супруги идут на отчаянную меру - предлагают дать друг другу немного свободы.