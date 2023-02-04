Регина Тодоренко отдыхает на Мальдивах на вилле стоимостью 150 тысяч рублей в сутки

Регина Тодоренко. Фото: соцсети.

Регина Тодоренко несколько дней назад улетела в отпуск. Телеведущая выбрала для отдыха Мальдивские острова. Звезда шоу «Орел и решка» отправилась в теплые края без мужа, взяв с собой только сыновей. На курорте 32-летняя Регина поселилась на вилле, стоимость которой стартует от 150 тысяч рублей в сутки.

Тодоренко не скрывает, что ради хорошего отпуска готова потратиться. К тому же Мальдивские острова – это ее давняя любовь.

«Рай на земле есть. Я вспоминаю первый раз, когда мне посчастливилось попасть в это прекрасное место. Ровно 10 лет назад, мой первый выпуск на Мальдивах, моя первая золотая карта (в шоу «Орел и решка» - Ред.), моя первая лихорадка, мои первые впечатления от воды невероятного цвета», - рассказала Регина в соцсетях.

Телеведущая отдыхает на Мальдивах. Фото: соцсети.

На райском острове Регина полностью отключилась от забот и старается проводит как можно больше времени с детьми.

«Много новостей, очень много! Мне надо успеть упаковать красивую презентацию нескольких телевизионных проектов, а я… полностью растворилась в детях. Быть мамой — это такое счастье! Поэтому решила 90 процентов своих проектов в этому году посвятить детям», - рассказала Тодоренко.

Телеведущая стала мамой во второй раз в прошлом году. Первый сын Тодоренко и Топалова Миша родился в 2018 году в Москве, в городской клинической больнице №29. Когда у телеведущей подошел срок родить второго ребенка, она устроила домашние роды. Регина тогда жила на Бали и решила полностью довериться матушке-природе. Влад Топалов не стал отговаривать жену, и даже присутствовал при родах. В итоге телеведущая родила второго ребенка в ванне. Ее старший сын наблюдал за родами мамы, что весьма умилило Регину, но шокировало общественность, когда молодая мама рассказала об этом в соцсетях. Своего младшего сына Регина и Влад назвали Мир.

Телеведущая не стала засиживаться в декрете и уже через пару месяцев приступила к тренировкам в шоу «Ледниковый период».

«За время съемок проекта сильно похудела. И за каждый прокат, генеральный прогон теряла по 500 граммов - сильный стресс, я нервничала и волновалась», - рассказывала Тодоренко.

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