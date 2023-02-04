Развели главу Еврокомиссии и наплевали на мирное население: Команда Зеленского устроила показательные выступления

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Киев по-прежнему считает руководство Евросоюза теми, кого можно "разводить" на ровном месте и "доить" бесконечно. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, прибывшая накануне для проведения саммита "Евросоюз – Украина", посетила одно из отделений "Укрпочты" вместе с премьер-министром Незалежной Денисом Шмыгалем, чтобы посмотреть, как местные жители меняют свои старые электролампочки накаливания на новые, поставленные из ЕС. И надо же, именно в этот момент в Киеве объявили воздушную тревогу. И Урсуле, представляете, вместе с Денисом пришлось прятаться в бомбоубежище при отделении почты. И это при том, что ни одного ракетно-бомбового удара российскими военными ни по одному объекту в Киеве в этот день не наносилось.

Ничего не напоминает? Ну как же - 9-го мая 2022 года глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Одессу на переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. И Шмыгаль тоже повел его в бомбоубежище, как только в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Сразу два странных совпадения – тот же Шмыгаль, и точно так же ни одного удара по Одессе в тот день. Бомбоубежище, правда, другое, но это лишь нелишний раз доказывает, что Россия "портит жизнь украинцам" по всей ее территории. Обычное психологическое воздействие на не очень развитых и не самых умных персонажей.

Таким образом, к саммиту Урсулу привели в должном психологическом состоянии. Была бы она психологом по образованию, вероятно, и раскусила бы что ее "сыграли".

Зато Зеленский буквально ошарашил всех, в первую очередь, конечно, украинцев на пресс-коференции после переговоров. Для начала он заявил, что "боевой дух украинцев в последнее время ослаб", а вот раньше, мол, "он был сильнее". А все потому, что жители некоторых городов думают сейчас, "что они на отдыхе", а лично Зеленский "считает, что это слабость".

После чего перешел к привычному для себя делу – обещаниям и вымогательству с намеками.

- Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем. Мы считаем Бахмут нашей крепостью. Мы считаем наших героев, которые там, к сожалению, погибли – героями, - пафосно заявил президент Украины, но тут же вспомнил о своей главной функции выпрашивать вооружения и деньги и продолжил. - Если будут ускорены поставки вооружений, а именно - дальнобойных вооружений, то мы не только не выйдем из Бахмута, мы начнем деоккупацию Донбасса.

Учитывая, что по сведениям из Киева главком ВСУ генерал Залужный которую неделю просит разрешения у Зеленского вывести ВСУ из Артемовска (Бахмут), можно сказать, что Зеленский окончательно отказал командующему и взял ответственность за ВСУ в городе на себя.

Чуть позже позицию Зеленского по ситуации в этом грядущем котле для ВСУ расшифровал и советник главы Офиса президента Украины Миша Подоляк. Причем, получилось это у него предельно цинично.

- Дело не в 10% населения, а в нашей территории, в наших домах. Мы тоже боимся, конечно, и платим очень высокую цену за защиту Бахмута. Но мы не можем оставить это позади. Это показывает, какие мы есть, и это должно быть ясно понято в Европе. Наши молодые люди отдают свои жизни за право жить в наших домах. Бахмут – это не просто место, это наш дом, - заявил он в интервью, отвечая на вопрос стоит ли удерживать город, в котором осталось всего 10% населения.

Но называть количество потерь на этом направлении он снова отказался.

- По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить. Мы сможем назвать эту цифру, когда закончится все, - объявил Подоляк. Собственно говоря, "эти цифры" обязательно будут названы, только не сбежавшими с Украины ее нынешними владыками, а настоящими победителями в этом конфликте.

Что же касается Зеленского и Подоляка, то этими своими словами они лишь еще раз подтвердили, что им плевать на население, на мирных жителей украинских городов, а единственное, что их волнует – это подконтрольные им территории.

P.S. Кстати, степень доверия местных руководителей на Украине своему президенту прекрасно иллюстрирует тот факт, что, несмотря на обещание Зеленского не сдавать Бахмут, мэр Славянска (тоже вполне одиозная личность, но сохранившая хотя бы остатки вменяемости) призвал население города эвакуироваться в связи "с приближением фронта".