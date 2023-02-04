"В память о Коле я не могу уйти из "Ленкома": вдова Караченцова пожаловалась, что ее не выпускают на сцену

Людмила Поргина и Николай Караченцов в 2016 году Фото: Евгения ГУСЕВА

5-6 февраля в легендарном театре премьера по пьесе Михаила Булгакова. Режиссер постановки – Александр Лазарев.

В числе исполнителей есть и актриса Людмила Поргина. Она играет... турчанку на восточном базаре. Я позвонила Людмиле Андреевне, чтобы поздравить её с премьерой. Оказалось, что преждевременно.

- Турчанка появляется в сцене на рынке в Константинополе. Я получила распределение на эту роль, - подтвердила Людмила Поргина. – Но вряд ли вы меня увидите в спектакле. Меня вызывают на репетиции, я прихожу в театр и просто сижу в зале. На сцену выйти мне не дают. Это страшнейшее унижение для артиста. Мне очень обидно за себя.

Очень нравится, как работает Саша Лазарев (режиссер). Спектакль получился пластичный. Прекрасно оформлен, чудесная музыка. Я сижу и любуюсь из зала…

Даже Саша (Лазарев) сказал: «Людмил Андреевна, мне неловко предлагать вам эту роль». Он знает, что я заслуженная артистка России, актриса высшей категории. Мне уже 74 года. Он попросил нашего директора Марка Варшавера не вызывать меня на репетиции. Но директор считает иначе…

Он мстит за то, что я однажды где-то сказала, что театром должен руководить худрук-режиссер, а не директор.

После этого меня заняли во всех массовках. Меня можно разглядеть в темноте в спектакле «Юнона и Авось». Появляюсь в финале «Королевских игр» в костюме монашки. В «Шуте Балакиреве» играю фрейлину. В «Поминальной молитве» выбегаю в сцене, где поют частушки. Вот все мои роли, мелькну на минуту – и то если присмотреться. Вот так я весело живу… Пригласила своих друзей на спектакль. Они мне потом говорят: где же вы, Людмила Андреевна, мы вас не видели... Это просто издевательство. Так мстить актрисе неприлично. Марк Анатольевич (Захаров) никогда бы себе такое не позволил.

- Думаете, уйти из театра?

- Не могу! Перед смертью Коля (Николай Караченцов – муж Людмилы Поргиной – Ред.) попросил меня: не забывай наш второй дом. Я вначале не поняла, переспросила: «Коляся, это ты про нашу дачу?». Нет, говорит, про театр. В память о Коле я не могу уйти из «Ленкома». Хотя меня не было в театре 13 лет, но тогда я ухаживала за мужем. Пока он болел, носила его на руках. Теперь – я вдова очень известного актера. Хотя бы поэтому проявите уважение. Мне очень хочется выйти на сцену, пускай даже в небольшой роли, но со словами…

Не буду скрывать: Людмила Андреевна меня разжалобила. Но, как говорит директор театра Марк Варшавер, все обстоит не совсем так, как она рассказывает…

- То, что она каждый день приходит на репетиции и сидит в зале – это ложь. На репетиции она не приходит, потому что уже полтора месяца на больничном. Появится в театр и снова берет больничный, - говорит Марк Борисович.

- Так может оставить артистку в покое?

- Она получает зарплату в 53 тысячи рублей. «За что?» - меня спрашивают многие. Поэтому ей дали роли, хотя бы в массовке.

- Лазарев просил её снять с роли...

- Потому что она скандалит на репетициях, хамит. 35 лет она не выходила на сцену. О каких «ролях со словами» может быть речь? Она профнепригодна! Но и уволить артиста, который в штате, нельзя - закон не позволяет…