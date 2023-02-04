Почему украинцы не нужны Зеленскому? Три серьезных вывода

К Владимиру Зеленскому возникает все больше вопросов Фото: REUTERS

Что сейчас происходит на Украине с мобилизацией? Одним словом этого не опишешь. Процессы, которые там происходят, на первый взгляд, выглядят полным хаосом, но при этом очень многое выверено с точностью до запятой после пятого, а то и десятого знака. С одной стороны, подавляющее большинство населения готовится к мобилизации, которую ему уготовил беспощадный Зеленский вместе со своей командой.

На днях ответственный высокопоставленный военный, начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Роман Горбач заявил, что под мобилизацию могут попасть и люди, которые имеют ограничения по здоровью. Правда, он пообещал, что негодные к несению службы на фронт не попадут, а будут служить в тылу, но все прекрасно понимают, какова цена обещаниям украинского военного начальства. Тем боле, что по сети вовсю расходятся видео, как украинские военкомы пытаются призвать то абсолютно слепого мужчину, то парня без обеих кистей рук. Инфарктники и ревматики, дебилы и язвенники с туберкулезниками – для ВСУ годятся все. Да и рейды с показательным отловом населения тоже никто не отменял, хотя сами же украинские военные заклеймили позором такие методы, а глава СНБО Незалежной Алексей Данилов объявил, что все эти ролики – фейковые съемки России. Как российские съемочные группы сумели так незаметно рассосаться по украинским городам, не раскрывает. Тайна, наверное, военная Украины.

А население отвечает на такие заявления и просачивающиеся факты забегом на длинные дистанции от патрулей, оплатой дефицитных услуг по признанию негодными к службе (чуть ли не каждый день приходят известия о задержании медиков, работающих в призывных комиссиях, которые за разную мзду делают инвалидов из здоровых, но лишь на бумаге), заплывами через пограничные реки. И это пассивное антивоенное движение масс еще больше усилилось после того, как мобилизованных граждан Украины стали отправлять на передовую без всяческой подготовки. Более того, большим сюрпризом для самих же украинцев стал негласный запрет для выезда подростков и юношей, начиная с 15-летнего возраста, а не только официальный для военнообязанных в возрастном диапазоне от 18-ти и до 60-ти лет. И этот запрет вызвал новые вопросы к Зеленскому. Либо юнцы, либо предпенсионеры – совсем, как у Гитлера в "Фольксштурме".

- В Ивано-Франковске завершается формирование новой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Будущих штурмовиков в течение месяца отлавливали на улицах и силой свозили в пункт подготовки, - пишут из Западной Украины. - Около 90 процентов мобилизованных в этой бригаде в возрасте от 45 до 60 лет. После первого выхода одного из батальонов бригады на полевые занятия, не досчитались 12 новобранцев. В связи с этим вся программа подготовки в дальнейшем реализовывалась в пункте дислокации в форме теоретического обучения под надзором военной полиции.

Ситуация, мягко говоря, совсем даже не очень для Киева. Но при этом ВРИО начальника МВД Украины Игорь Клименко сообщил о начале формирования 8 новых штурмовых бригад, костяк которых составят пограничники, военные и полицейские, имеющие боевой опыт. 8 бригад – это весьма серьезно. При средней численности в 4 тысячи штыков это даст ВСУ 32 тысячи бойцов. И это еще более серьезно, если учесть, что все эти бригады уже существовали и являются националистическими. Это запрещенный в России "Азов", "Ураган" "Червона калина" (названа так в честь военного гимна запрещенных в России ОУН-УПА), "Ярость", "Стальная граница", "Рубеж", "Спартан", "Кара-Даг". Практически все они участвовали в боях в ходе АТО и проводимой Россией Специальной военной операции, были сильно потрепаны и нуждаются в переформировании или укомплектовании по новой. Дополнительно к костяку бригад в них предлагают вступать тем, кто разделяет националистические взгляды и идеологию, которые характерны для данных воинских частей.

И военные, и штатские укомплектуют эти соединения добровольно, что на первый взгляд в нынешних условиях должно выглядеть несколько наивно. Но только на первый взгляд. Всем им обещано и гарантируется, что два ближайших месяца после зачисления они проведут вдали от линии фронта, проходя боевое обучение и слаживание. И гарантия жизни в эти два месяца – сама по себе неплохая гарантия от фронта в данный момент. а что там будет через два месяца – еще бабушка надвое сказала.

Тем более, что официально им обещано, что они не будут держать фронт под Бахмутом, а пойдут освобождать Крым. Или Донбасс. Затея явно самоубийственная, и это обещание вряд ли будет выполнено, но как говорила одна литературная киногероиня, "об этом я подумаю завтра".

В реальности же происходящее на Украине с мобилизацией позволяет сделать несколько весьма серьезных выводов.

Первое – Украина несет катастрофически серьезные потери, что доказывается необходимостью нового комплектования самых боевых нацистских бригад и вливанием в них свежих крови и "пушечного мяса".

Второе – Зеленского совершенно не волнует ситуация с преступностью и охраной общественного порядка внутри Украины, его единственная забота – внешние рубежи в зоне СВО. Раз он готов снимать полицейских и пограничников с мест их постоянной службы и делать из них бойцов-штурмовиков. Собственно говоря, и это вполне объяснимо, поскольку все мужское население сейчас боится выйти на улицы, им теперь не до преступлений.

Третье – в нынешних условиях командование ВСУ четко разделяет мобилизованных на две категории: будущую военную элиту всячески берегут и обучают в надежде на грядущие "наступы и перемоги", а основную массу кидают без всякой подготовки на линию боевых действий, чтобы русские в наступлении просто "утонули" в телах этой биомассы.

Потому что сами по себе украинцы не нужны никому. Даже их президенту.