Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 февраля 2023 11:48

Мы 30 лет тешили себя иллюзиями переговоров с Западом. Но время «воздушных замков» прошло

Сегодня России нужна только решительная победа на поле боя, считает проректор Дипломатической академии Олег Карпович
Олег КАРПОВИЧ
Олег КАРПОВИЧ
Российское руководство сделало все, что могло для предотвращения новой холодной войны

Российское руководство сделало все, что могло для предотвращения новой холодной войны

Фото: Shutterstock

«Хочешь мира – будь готов себя защитить». Эта фраза главы МИД России Сергея Лаврова, очевидно, в ближайшие годы станет главным девизом отечественной внешней политики. По сути, мы говорим о необходимости коренной перестройки сознания и мироощущения, характерного для всего нашего общества. Тридцатилетие 1992-2022, нравится это кому-то или нет, уже стало частью истории. За это время мы предприняли немало попыток оставить позади логику биполярного противостояния, характерную для периода холодной войны. И речь не только и не столько о безвольном периоде гайдаровских реформ и козыревской дипломатии, когда отдельные российские политики напрашивались на роль учеников западных «старших товарищей».

По сути, и после этого, исходя из того, что мы имеем дело с прагматичными и разумными (как тогда казалось) визави, Россия последовательно ставила вопрос о необходимости поиска компромисса и пространства для взаимодействия по всем ключевым аспектам наших взаимоотношений с США и их сателлитами. Разве не наша страна поддерживала на плаву переговоры по контролю над вооружениями, пока Вашингтон последовательно разрушал его основы в лице Договора об ограничении ПРО и ДОВСЕ? Не мы ли всеми силами пытались обеспечить гражданское согласие и мирный диалог между властью и обществом на постсоветском пространстве в тот момент, когда Соединенные Штаты и Евросоюз демонстративно претворяли в жизнь политику экспорта демократии и смены режимов? В конце концов, не Россия ли полностью выполняла взятые на себя обязательства в рамках двусторонней «перезагрузки» даже в ходе острой фазы ливийского кризиса, в очередной раз положившись на добрую волю американской стороны? В ответ мы получили лишь презрение, саркастические улыбки и попытки, в логике игры с нулевой суммой, подвинуть НАТО к границам нашей страны, в том числе, через переворот на Украине.

Надо прямо признать – российское руководство сделало всё, что могло для предотвращения новой холодной войны. Но текущий кризис расставил все точки над i. Выяснилось, что конструктивное сотрудничество с Западом – иллюзия, полностью противоречащая геополитической философии наших оппонентов. Оказывается, за лицемерными улыбками и рукопожатиями скрывалось выискивание удобного момента для нанесения удара. И он не заставил себя ждать.

Проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович. Фото: dipacademy.ru

Проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович. Фото: dipacademy.ru

Украинская авантюра администрации Байдена, как справедливо заметил посол России в США Анатолий Антонов, уже провоцирует в американском истеблишменте дискуссию о возможности стирания России с карты мира. Пока что официальные лица не говорят об этом открыто, но и в непритворной радости Виктории Нуланд относительно западного теракта против «Северного потока – 2», и в более общих высказываниях о необходимости нанесения России «стратегического поражения» руками украинцев, сквозит ярко выраженное желание любыми целями решить, по справедливому выражению Сергея Лаврова, «русский вопрос».

Запад пришел к пониманию, что не сможет чувствовать себя спокойно и бороться за реставрацию однополярности в тех условиях, когда российский фактор в принципе присутствует в мировой политике. Отсюда – и волна истеричной русофобии, и попытки «отменить Россию», и, конечно, накачивание киевского режима современными вооружениями. Судьба граждан Украины, оказавшихся разменной монетой в запущенной по заветам Бжезинского «Большой Игре на Великой шахматной доске» мало кого волнует. И если отдельные политологи в США, включая сотрудников корпорации RAND, начинают прямым текстом уговаривать команду Байдена склонить Украину к переговорам, заманчивая перспектива построить «мир без России», о котором многие грезили в 90-е годы, затмила глаза инициаторам всё новых раундов эскалации напряжения.

Потому, задача российского внешнеполитического сообщества заключается в том, чтобы и дальше – в обозримой перспективе – сосредоточиться не на строительстве «воздушных замков», а на банальной самозащите. Прежней реальности не вернуть. Единственный выход из ситуации заключается в решительной победе на поле боя, которая окончательно разрушит западные иллюзии и позволит нам вернуться за стол переговоров, но уже на абсолютно равноправных условиях. Идея создания единого пространства безопасности «от Ванкувера до Владивостока», конечно, ушла в небытие. В нынешних условиях наша краткосрочная цель – выстоять и сохранить Россию на карте мира. Идет экзистенциальная борьба, только успешное завершение которой, позволит нашей стране, как истинно независимому международному актору, и дальше укрепить свое положение в мире. Все это будет способствовать дальнейшему развитию полицентричной международной системы, базирующейся на принципах международного права и равной, неделимой безопасности для всех участников международного общения.

КАРТИНА ДНЯ