Мы 30 лет тешили себя иллюзиями переговоров с Западом. Но время «воздушных замков» прошло

Российское руководство сделало все, что могло для предотвращения новой холодной войны Фото: Shutterstock

«Хочешь мира – будь готов себя защитить». Эта фраза главы МИД России Сергея Лаврова, очевидно, в ближайшие годы станет главным девизом отечественной внешней политики. По сути, мы говорим о необходимости коренной перестройки сознания и мироощущения, характерного для всего нашего общества. Тридцатилетие 1992-2022, нравится это кому-то или нет, уже стало частью истории. За это время мы предприняли немало попыток оставить позади логику биполярного противостояния, характерную для периода холодной войны. И речь не только и не столько о безвольном периоде гайдаровских реформ и козыревской дипломатии, когда отдельные российские политики напрашивались на роль учеников западных «старших товарищей».

По сути, и после этого, исходя из того, что мы имеем дело с прагматичными и разумными (как тогда казалось) визави, Россия последовательно ставила вопрос о необходимости поиска компромисса и пространства для взаимодействия по всем ключевым аспектам наших взаимоотношений с США и их сателлитами. Разве не наша страна поддерживала на плаву переговоры по контролю над вооружениями, пока Вашингтон последовательно разрушал его основы в лице Договора об ограничении ПРО и ДОВСЕ? Не мы ли всеми силами пытались обеспечить гражданское согласие и мирный диалог между властью и обществом на постсоветском пространстве в тот момент, когда Соединенные Штаты и Евросоюз демонстративно претворяли в жизнь политику экспорта демократии и смены режимов? В конце концов, не Россия ли полностью выполняла взятые на себя обязательства в рамках двусторонней «перезагрузки» даже в ходе острой фазы ливийского кризиса, в очередной раз положившись на добрую волю американской стороны? В ответ мы получили лишь презрение, саркастические улыбки и попытки, в логике игры с нулевой суммой, подвинуть НАТО к границам нашей страны, в том числе, через переворот на Украине.

Надо прямо признать – российское руководство сделало всё, что могло для предотвращения новой холодной войны. Но текущий кризис расставил все точки над i. Выяснилось, что конструктивное сотрудничество с Западом – иллюзия, полностью противоречащая геополитической философии наших оппонентов. Оказывается, за лицемерными улыбками и рукопожатиями скрывалось выискивание удобного момента для нанесения удара. И он не заставил себя ждать.

Проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович. Фото: dipacademy.ru

Украинская авантюра администрации Байдена, как справедливо заметил посол России в США Анатолий Антонов, уже провоцирует в американском истеблишменте дискуссию о возможности стирания России с карты мира. Пока что официальные лица не говорят об этом открыто, но и в непритворной радости Виктории Нуланд относительно западного теракта против «Северного потока – 2», и в более общих высказываниях о необходимости нанесения России «стратегического поражения» руками украинцев, сквозит ярко выраженное желание любыми целями решить, по справедливому выражению Сергея Лаврова, «русский вопрос».

Запад пришел к пониманию, что не сможет чувствовать себя спокойно и бороться за реставрацию однополярности в тех условиях, когда российский фактор в принципе присутствует в мировой политике. Отсюда – и волна истеричной русофобии, и попытки «отменить Россию», и, конечно, накачивание киевского режима современными вооружениями. Судьба граждан Украины, оказавшихся разменной монетой в запущенной по заветам Бжезинского «Большой Игре на Великой шахматной доске» мало кого волнует. И если отдельные политологи в США, включая сотрудников корпорации RAND, начинают прямым текстом уговаривать команду Байдена склонить Украину к переговорам, заманчивая перспектива построить «мир без России», о котором многие грезили в 90-е годы, затмила глаза инициаторам всё новых раундов эскалации напряжения.

Потому, задача российского внешнеполитического сообщества заключается в том, чтобы и дальше – в обозримой перспективе – сосредоточиться не на строительстве «воздушных замков», а на банальной самозащите. Прежней реальности не вернуть. Единственный выход из ситуации заключается в решительной победе на поле боя, которая окончательно разрушит западные иллюзии и позволит нам вернуться за стол переговоров, но уже на абсолютно равноправных условиях. Идея создания единого пространства безопасности «от Ванкувера до Владивостока», конечно, ушла в небытие. В нынешних условиях наша краткосрочная цель – выстоять и сохранить Россию на карте мира. Идет экзистенциальная борьба, только успешное завершение которой, позволит нашей стране, как истинно независимому международному актору, и дальше укрепить свое положение в мире. Все это будет способствовать дальнейшему развитию полицентричной международной системы, базирующейся на принципах международного права и равной, неделимой безопасности для всех участников международного общения.