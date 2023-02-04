Минобороны России выбило ВСУ из Двуречное Харьковской области

Боевая работа артиллерийских расчетов по уничтожению позиций ВСУ в зоне проведения спецоперации. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Вооруженные Силы России продолжают планомерное проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации киевского режима.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск противник потерял более 30 солдат и был выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области, на Красно-Лиманском направлении нами уничтожено более 100 военнослужащих 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, на Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск ликвидировано до 60 солдат и заняты более выгодные рубежи и позиции, а на Южно-Донецком и Запорожском враг потерял более 35 наемников киевского режима.

Генерал-лейтенант отметил, что в Краматорске, Угледаре и Токаревке уничтожены склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Кроме того, по всей линии соприкосновения сожжены десятки танков, систем залпового огня, бронемашин, гаубиц, пикапов, уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

Подразделениями противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России за сутки нанесено поражение: 13 беспилотникам, 4 снарядам «Ольха» и «HIMARS», тактической ракете «Точка-У», 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

382 - самолета

206 - вертолетов

3021 - беспилотный летательный аппарат

403 - зенитных ракетных комплекса

7737 - танков и других боевых бронированных машин

1007 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3996 - орудий полевой артиллерии и миномет

8262 - единицы специальной военной автомобильной техники