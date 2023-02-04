Герой спецоперации «Z» лейтенант Хамов подбил в бою 10 бронемашин ВСУ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Зри в роте – семью, в начальнике – отца, в товарище – родного брата», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Оттеснен враг – неудача. Отрезан, окружен, рассеян – удача».

ИСТЕКАЯ КРОВЬЮ ВЕЛ ОГОНЬ ПО ВРАГУ

Рядовой Сиражудин МУРАДАЛИЕВ

Рядовой Сиражудин МУРАДАЛИЕВ Фото: Минобороны РФ

«Наводчик отделения морской пехоты рядовой Сиражудин Мурадалиев, действуя в составе подразделения, выполнял задачу по организации безопасного передвижения колонны подразделений морской пехоты. Сопровождая колонну на БТР, Сиражудин обнаружил в прилегающей к дороге лесополосе диверсионно-разведывательную группу националистов, о чем незамедлительно доложил командиру. Противник открыл огонь по колонне, выстрелом из РПГ подбил БТР, на котором передвигался Сиражудин. Мурадалиев, получив контузию, продолжил прекрывать колонну российских войск и, переместившись на фланг колонны, открыл огонь по позиции боевиков, давая колонне возможность набрать ход и выбраться из-под огня противника. Заняв выгодную позицию, Сиражудин Мурадалиев точным огнем уничтожил 7 диверсантов, не допустив уничтожения российской военной техники. В ходе боя морской пехотинец был ранен, однако, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести огонь по врагу. Смелые и решительные действия рядового Сиражудина Мурадалиева позволили сорвать планы националистов по уничтожению колонны. Колонна прибыла в заданный район своевременно».

ПОДБИЛ В БОЮ 10 БРОНЕМАШИН ВСУ

Лейтенант Муса ХАМОВ

Лейтенант Муса ХАМОВ Фото: Минобороны РФ

«Танковый экипаж под руководством лейтенанта Мусы Хамова вел наступательные действия с задачей освобождения одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов. Вверенным подразделением лейтенант Хамов вел наступление с южных окраин населенного пункта и, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, успешно прорвал оборонительный рубеж, уничтожив при этом более 10 боевых машин и экипажей противника. Стремительный прорыв обороны танкового взвода Мусы Хамова позволил в кратчайшие сроки взять под контроль населенный пункт и закрепиться в нем основным силам бригады. Мужественные и самоотверженные действия лейтенанта Хамова, а также высокий профессионализм его подчиненных позволили обеспечить прорыв хорошо укрепленной обороны противника и создать условия для наступательных действий войск».