«Понятно, кто примадонна, а кто - Императрица»: Ирина Аллегрова отменила концерты на время СВО

Певица Ирина Аллегрова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народная артистка Ирина Аллегрова сообщила об отмене концертов. Речь не идет о завершении карьеры, отмена касается только больших сольных концертов. Ирина Александровна временно отменила сольные концерты.

Творческая деятельность певицы продолжается. Новую песню Аллегровой «Молитва» («Возвращайтесь домой мальчики»), посвященную участникам СВО и их семьям, тепло приняли зрители на «Песне года», а теперь и радиослушатели – часто заказывают в эфире. Ирина Аллегрова посещает раненых военнослужащих в госпиталях. В сети появилось видео, где певица в палате отвечает на вопрос одного из раненых – почему она приехала: «Я приехала просто сказать вам спасибо». Певица не только говорит «спасибо», но и помогает – на свои деньги закупила и передала тепловизоры, квадрокоптеры, необходимую амуницию.

Аллегрова говорит, что она со своим народом и очень переживает за тех, кто в зоне боевых действий. Участвует в важных сборных концертах, но сольные отменила. Аллегрова в феврале выпустила официальное обращение к поклонникам: «Мы всегда говорили с вами на одном языке и всегда понимали друг друга! К сожалению, в сложившейся ситуации, я считаю недопустимым проводить запланированные ранее развлекательные мероприятия. Поэтому мною было принято решение об отмене концертов 8 марта в Санкт-Петербурге и 11 марта в Минске. Буду очень рада встрече со всеми вами в будущем, но, повторюсь, в настоящее время и в данных обстоятельствах считаю неуместным проводить сольные концерты».

Поклонники поддержали Аллегрову, в ее официальной группе «ВКонтакте» много сообщений: «Решение умного порядочного человека. Патриота»; «Репертуар для большого сольного концерта полностью патриотический не собрать, потому понимаем почему берете перерыв. Иной репертуар сейчас не уместен». Поклонницу Аллегровой Екатерину Рогалевич поддержали многие: «Со временем всем стало понятно, кто примадонна, а кто Императрица. Время все расставляет на свои места. Да и Императрица все-таки более по-русски звучит…» Примадонной в шоу-бизнесе называли Пугачеву, а императрицей Аллегрову. Есть и такие мнения, что певица радует публику концертами, поднимает дух и настроение — потому надо выступать. Понятно, что на большую концертную программу артистка не сможет набрать патриотического репертуара, а петь несколько часов развлекательные тексты не хочет.

Автор патриотичной песни Аллегровой Олег Тян назвал ее «Возвращайтесь домой мальчики». А Ирина Аллегрова переименовала по-женски, по-матерински в «Молитву». Аллегрова на этой неделе рассказала поклонникам о «Молите»: «Это песня о том, что волнует меня сегодня, как человека. О чем я просто не могу не думать, потому что отстраниться от подобных тем, сделать вид, что тебя это не касается - невозможно... Нельзя «обходить стороной», ведь именно участие и сопереживание помогает нам оставаться Людьми! Это песня о любви. О той любви, которая так нужна всем нам сегодня. О чувствах, понятных миллионам людей, которые, так же, как и я сама, переживают, ждут, верят...»