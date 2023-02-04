Зеленского позвали на выход: Что происходит в Киеве и кто метит на место президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель Фото: REUTERS

Пока Зеленский на пресс-конференции после встречи с братосестрами по разуму из Европы только что мамой не клянется, что его главная цель – побыстрее втиснуть Украину в Евросоюз, над его головой начинают сгущаться тучи. Последние события свидетельствуют, что целый ряд персонажей из его ближайшего окружения становятся все более токсичными.

Например, когда на днях глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак и главком ВСУ Валерий Залужный по телефону отчитывались о политике и действиях Незалежной перед советником Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и начальником объединенных штабов США генералом Марком Милли, они на этот разговор не позвали министра Обороны Алексея Резникова, чьи позиции сильно пошатнулись после резонансных скандалов о коррупции в военном ведомстве Украины. Может быть, по той причине, что одной из тем воспитательной беседы американцев со своими украинскими сателлитами была как раз борьба с коррупцией. Видимо, все были против того, чтобы запустить публично обгадившуюся лису в курятник.

Появляется все больше сведений и слухов, что американцы хотят поменять Зеленского на посту главы государства на Залужного. При этом, "правая рука" Зеленского Андрей Ермак, как сообщают с мест, на какое-то время прекратил отстаивать Резникова, за которого боролась вся команда Зеленского вместе со своим руководителем, и предложил Залужному самому сесть в кресло министра обороны Украины. Достаточно примитивный, хотя на взгляд авторов комбинации, хитрый расчет – купировать скандал с Минобороны, погасить волну негодования по поводу Резникова и одновременно ввести Залужного в команду Зеленского на расстрельную должность, которая может сыграть только на снижение рейтинга генерала, начинающего представлять для Зеленского реальную опасность в борьбе за власть. Только вот Залужный далеко не дурак и от предложения Ермака отказался. Но не просто так, а предложив ему ряд своих кандидатов, которые могли бы претендовать на нынешний пост Резникова.

О том, что дела Зеленского обстоят на самом деле не ахти, свидетельствуют и оживившиеся критики его действий на самой Украине. Известный украинский экономист и политолог Олег Соскин, вообще, считает, что "Зеленский попал в капкан, и ему пора уходить в отставку".

- В стране фактически полный коллапс. Чтоб понятнее было на бытовом уровне - катастрофа финансово-экономическая. Раз катастрофа экономическая, дальше что следует, как можно выскочить из этого положения? Оружия покупать неоткуда, оно не производится и его надо где-то брать. Взять его негде, - перечисляет он незавидность положения Украины постатейно. - Денег нет, финансов нет, бюджета нет. Что делать, объясните мне, на кого надо надеяться? Только на внешнюю помощь – оружие и все прочие вещи должны дать. Они могут дать? Нет. Например, сейчас пришла информация – Байден заявил, что не будет давать самолеты F-16.

- С другой стороны, чтобы подготовить летчика, надо 35 месяцев. 35 месяцев – это, дорогие мои, три года. С другой стороны, наши летчики говорят, что уже нет сил на этом старье летать, они ничего не могут сделать, поэтому гибнут самые лучшие пилоты, у нас скоро вообще пилотов не останется. Вот такая ситуация у нас с этим. То есть западное оружие, пока оно придет, даже те же Леопарды – это март месяц. А два-три месяца как держаться? – продолжает перечислять Соскин и приходит к неутешительному для Киева и Зеленского выводу. - Зеленский находится фактически в капкане. Ермак, он, и вся эта их группа. И капкан сжимается внешне и внутренне. Поэтому делай бригады штурмовые, не делай, Зеленский, они тебе не помогут, ничего не поможет. В принципе, все идет к тому, что надо начинать процедуру импичмента в Верховном совете, если Зеленский не согласится в ближайшее время сам пойти в отставку или сделать какие-то другие шаги.

Прямо как в корчащемся в агонии Третьем рейхе, в котором гроссадмирал Карл Дениц стал сменщиком Адольфа Гитлера. Зеленский не хочет Залужного в качестве Деница. И в этот капкан Зеленский загнал и себя, и всю Украину сам, собственноручно. И речь о его добровольном выходе уже просто не может идти. Поскольку он не может победить, что для Запада становится все более очевидным, его надо будет принести в жертву. Даже если американцы решат поменять его на Залужного, то с очень большой вероятностью генерал придет на уже ставшее свободным место.

Остается только выбрать, чем это будет – авиакатастрофой, отравлением, засадой "русского спецназа" или еще чем-то позаковыристее. При этом, Москве не нужен мертвый Зеленский, нам он очень нужен живым, поскольку много знает и, в идеале, должен дать подробные показания на суде, вымаливая себе не пожизненное лишение свободы, а конкретный срок или хотя бы надежду на помилование лет эдак после 25-ти отсидки.

Но именно поэтому он в таком качестве категорически опасен для американцев.