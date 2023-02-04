Шоу «Ледниковый период»: Марат Башаров сенсационно провалил прокат и проиграл финал. Роман Костомаров мог выступить в последний раз

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Так часто бывает. Бумеранг — штука непредсказуемая. Сделал гадость, живешь себе счастливо и спокойно, а потом раз — и через десяток лет из-за угла прилетело. Бац. Как будто случайно. И чего это я тут поскользнулся? Вроде бы на ровном месте...

Примерно по этому закону драматургии жизни и развивался чемпионский сезон «Ледникового периода». Шоу, названное в этот раз «Снова вместе», подарило зрителям массу классных камбэков.

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Вернулись в проект: Егор Бероев, откатавший номер про СВО, Лиза Арзамасова, ставшая женой хореографа шоу Илья Авербуха, Даня Милохин и Женя Медведева, которым долго придумывали фальшивую романтическую линию, но потом правда вырвалась наружу, когда блогер сбежал с проекта, бросив партнершу; долгожданный и одиозный Марат Башаров — и некогда участник, и ведущий ледового шоу — в паре с Оксаной Домниной. Скандальный актер, любивший побоксировать вместе с любимыми женщинами, даже принес извинения Татьяне Тарасовой, которая в свое время публично отчитала артиста за безобразное отношение к дамам. Принес цветы, поцеловал ручку. Был весь проект белым и пушистым.

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

И все вроде бы шло к тому, что именно «исправленный» Башаров — после публичного покаяния и очистки репутации — идет к победе с Домниной. Всю дистанцию пара прошла более чем уверенно, и в день съемок финала довольно вальяжно чувствовала себя, как бы понимая, что наверху все уже предначертано, как было в случае с Месси и Кубком мира по футболу. И вроде бы даже Татьяну Анатольевну Тарасову задобрили, понадеявшись, что при небольших огрехах оценку никто критически не снизит.

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

А потому — «нас не догонят». Но спортивный бог несправедлив (или наоборот — в случае с Маратом). Выйдя на лед с беспроигрышным, казалось, номером под пронзительную увертюру Россини, Башаров грузно загремел и лишил партнершу шансов на победу. В шоке были даже судьи, приготовившие очередную порцию дифирамбов для фаворитов. Вместо золота — бронзовая монетка.

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

А вот муки и старания Елизаветы Арзамасовой, разрывавшейся между льдом и полугодовалым сыном Левушкой (как она ласково называет первенца, появившегося на свет летом прошлого года), были вознаграждены по достоинству. Именно Лиза в паре с Никитой Кацалаповым выиграла шоу, выйдя со второго место на первое после роковой ошибки Марата Башарова. И теперь актриса со спокойной душой и в статусе чемпионки «Ледникового периода» приступает к съемкам двадцать первого (!) сезона семейного ситкома «Папины дочки». Там хотя бы можно сделать дубль в случае помарок.

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

— Людям, далеким от спорта, довольно сложно в эмоциональном плане в соревновательной системе, — объяснила Лиза KP.RU. — У всех разные навыки, разная базовая подготовка. И самое главное — нет дублей, как в кино. Как откатался, так откатался. Три минуты номера — и все. Ничего не исправить, если были какие-то помарки или падение. Сжатые сроки для подготовки номеров очень мобилизуют и воспитывают характер. Проект «Ледниковый период» — это творчески-спортивный марафон, в котором всем участникам приходится много тренироваться, и при этом самое главное — сохранять позитивный настрой, даже когда что-то не получается.

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Что тут добавить? Судьба иногда прикидывается не злодейкой. А иногда — наоборот. Вот ветеран «Ледникового периода» Роман Костомаров, к репутации которого никогда не было вопросов, находится в крайне тяжелом положении. Высокий, атлетичный и поджарый спортсмен без грамма лишнего веса, что в 45 лет выглядит на 30 с хвостиком, попал в реанимацию с пневмонией, отягощенной гриппом B его поместили в реанимацию и подключили к ИВЛ и ЭКМО. И это фигурист! Начался сепсис, нарушился сердечный ритм. Но мужественный спортсмен справился: пришел в сознание, его состояние стабилизировали, к нему уже допускают близких — жену Оксану Домнину и друзей. И все же проведенное в коме время не могло не отразиться на здоровье: в последнее время все больше слухов о том, что врачи приняли решение ампутировать некоторые пальцы фигуристу. Видимо, начался некроз. Если это подтвердится, то о фигурном катании наверняка придется забыть.

— Я звоню каждый день в больницу, чтобы узнать про состояние Ромы, — призналась Татьяна Тарасова. — Мне врачи говорят, что состояние понемногу становится лучше.

Большую часть дня он дышит сам, своими легкими. Но про ампутацию не могу сказать, я про это не знаю. Общая динамика становится лучше.

«КП» желает Роману здоровья, скорейшего выздоровления и возвращения на лед!