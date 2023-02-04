Роскосмос показал ракету с символами Сталинграда

Роскосмос в своем официальном телеграм-канале продемонстрировал ракету Союз-2.1а, которая украшена символикой 80-летия Сталинградской битвы. Фото: Роскосмос.

Роскосмос в своем официальном телеграм-канале продемонстрировал ракету Союз-2.1а, которая украшена символикой 80-летия Сталинградской битвы. На ракете можно увидеть изображение монумента «Родина-Мать зовет!», герб Волгоградской области, рисунки детей, посвященные великой дате, и другие знаковые картинки. Прошлой осенью Роскосмос демонстрировал этот дизайн, но было неизвестно, для какой именно ракеты он предназначается.

Фото: Роскосмос.

Старт ракеты, которая понесет в Космос символику великой битвы и победы советского народа, запланирован на 9 февраля, на 9-15 утра по московскому времени. Роскосмос сообщает, что ракета поднимет на орбиту грузовой корабль Прогресс МС-22. Уже 5 февраля ракету вывезут на стартовый стол и начнут готовить к запуску. «Сегодня государственная комиссия разрешила вывезти и установить ракету на стартовом комплексе 31-й площадки 5 февраля. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-22" планируется 9 февраля в 09:15:36 по московскому времени...В монтажно-испытательном корпусе 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий "Роскосмоса" выполнили общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-22"", - сообщила госкорпорация.

Фото: Роскосмос.

Как известно, Прогресс – корабль грузовой, и он понесет на МКС важные грузы. В нашем случае это будет топливо (720 кг), вода для питья (420 л), азот (40 кг) и разное оборудование – еще более тонны (если быть точным, 1354 кг). Все это понадобится 68-й, длительной, экспедиции на МКС.

Союз-2.1а – ракета-носитель среднего класса, с помощью которой запускают как космонавтов, так и беспилотные корабли. Первый старт ракеты такого класса состоялся в 2004 году, с тех пор ракеты этого вида взлетали 51 раз. У ракеты три ступени, ее длина без малого 50 метров (46,3 метра), масса при старте более 300 тонн. Она способна нести с собой более 6 тонн груза, но это зависит от высоты орбиты (на высокую орбиту – лишь 1,5 тонны).