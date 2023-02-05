Последние новости о ситуации вокруг Украины на 5 февраля 2023 года: в Латвии украли деньги на колючую проволоку для пограничной с Белоруссией стены, "герой Украины" пострадал от любви за дезертирство

Граница Латвии и Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛАТВИЯ – ОНА КАК УКРАИНА. НО ТОЛЬКО ЛАТВИЯ

36 километров стены с колючей проволокой, пущенной поверху, построила Латвия на границе с Белоруссией. Всего планируется построить 173 км такой стены, которая вошла в моду с легкой руки экс-премьера Украины Арсения Яценюка, сколотившего очень приличный даже по западным меркам капиталец на своем проекте "Стена". Стену украинцы так и не построили, но, как поговаривают, украли на проекте миллиарды гривен. Завершить проект в Латвии планируют к весне 2024 года, но вряд ли смогут это сделать, причем, по вполне банальной причине.

Как выяснила местная прокуратура, деньги, выделенные на закупку колючей проволоки, элементарно украли. Сумма ущерба составила более 373 тысяч евро.

Господа латыши, а вы точно Яценюка не звали для консультаций? Хотя, для Арсения это не деньги.

И ТАК ДУРАК, ЕЩЕ И ПАНИКЕР

Украинский "мэр" Мелитополя Иван Федоров, сбежавший после освобождения города российскими военными, на днях навел панику аж до самых высших эшелонов украинской власти.

- В Кирилловку (самый известный в СССР курорт на Азовском побережье УСССР) заехали белорусские военные... Они могут являться сотрудниками частной военной кампании. Мы ведь не знаем, как они будут прикрывать участие в операции против Украины, - заявил Федоров в прямом эфире всеукраинского телемарафона. - Может, они будут говорить, что это точно не регулярные войска Беларуси, но по факту это белорусы. У них есть шевроны какой-то витебской части или бригады. Это то, что видят наши жители.

От страха "мэр" выдал в эфир фейк чистейшей воды. Потому что "белорусами" оказались российские военные из 38-й отдельной гвардейской мотострелковой Витебской ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова бригады, у которых на шевроне действительно написана "Витебская". Но к Белоруссии эта часть не имеет никакого отношения, а название и ордена на знамени ей достались по наследству от 31-й гвардейской стрелковой дивизии. В настоящее время место постоянной дислокации - один из населенных пунктов Амурской области.

Могли бы набрать в начальство местное кого поумнее, но, наверное, не нашли. Но с такими, Федоров, Украину скоро будут заселять марсиане или лунатики.

ГЕРОЯ УКРАИНЫ СНЯЛИ С "ГЕРОИНИ" И ОБВИНИЛИ В ДЕЗЕРТИРСТВЕ

Служба Безопасности Украины задержала в Харькове командира 92-й отдельной мотострелковой бригады Павла Федосенко, который, как оказалось, дезертировал с позиций, бросив бригаду и приданных ей иностранных наемников. Федосенко задержали в компании гарной дивчины, его близкой знакомой сотрудницы МВД Украины Ксении Карповой, которой бравый вояка не только благоволил, но и отмазал от мобилизации ее взрослого сына.

Задержанному предъявлены обвинения в дезертирстве, в самоустранении от исполнения своих служебных обязанностей и в неоправданно высоких потерях в подразделениях бригады, а также среди наемников "Иностранного легиона". Как оказалось, высокие потери были вызваны конфликтом комбрига с польскими наемниками, которые "отнеслись к нему без должного уважения", а он в ответ послал их на минные поля. Где они, вдобавок ко всему, попали еще и под огонь систем ТОС "Солнцепек". К слову, Федосенко является "Героем Украины".

"Така эта злая штука, эта любовь".

ОНИ С УКРАИНЫ, ТАМ ВСЕ СУМАСШЕДШИЕ

Сразу три кандидата на звание "Героя Украины" проявились в минувшие сутки. Если это звание присваивать за неадекватность, то среди высокопоставленных "незалежников" налицо открытая и очень жесткая конкуренция.

Глава комитета по внешним связям Верховной Рады Укрорейха Александр Мережко во время визита в США потребовал наложения санкций на Индию и Китай за покупку российских нефтепродуктов.

Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский в интервью Bild заявил, что любой объект на территории России является законной военной целью для удара. И пожалел о том, что осенью Киеву не хватило "каких-то ста танков, чтобы освободить и Донецк, и Луганск".

А экс-посол Киева в Берлине, ныне замминистра иностранных дел Андрей Мельник, прославившийся своими хамством и неадекватностью на весь мир, объяснил, что Германия должна поставить Украине необходимое количество кораблей для создания украинских ВМС.

- В Украине должна быть создана не только авиация, но и военно-морской флот. У Германии есть очень много возможностей для оснащения украинского флота. Это займёт месяцы, а может быть и годы, но мы должны начать, - объяснил Мельник свою позицию в интервью немецкому телеканалу Welt.

Но четвертый кандидат своей неадекватностью переиграл всех трех, вместе взятых.

- Украина должна получать все, что ей необходимо, именно тут и сейчас – не 2024 или 2025. Это означает, что не нужно привязывать построение национальных ВПК к операции в Украине – нужно отдавать всё, что есть, - предъявил претензии Киева на все оружие, которое есть у Запада, советник главы Офиса президента Украины Миша Подоляк. - То есть, расконсервировать, если нужно, или отдавать с боевого дежурства даже... День в день, а не через год, не через два, не через три.

И ведь все равно маловато будет!

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Владимир Зеленский отказался удовлетворять петицию и накладывать вето на закон об усилении ответственности военнослужащих, подписанный им недавно.

- В Измаиле Одесской области задержали замкомандира батальона Нацгвардии, который вымогал деньги у вдовы погибшего украинского бойца, полагающиеся ей в качестве компенсации за гибель мужа.

- Financial Times утверждает, что союзники Украины настаивают на том, чтобы МВФ утвердил кредит в размере 14–16 млрд долларов для укрепления финансов истощенного войной государства. Мертвому припарки и то эффективнее.

- Канада ввела санкции против Михаила Боярского и Николая Баскова, а также против Брилева, Хинштейна, Билана, Газманова, Гагариной, Бабкиной, Аверина, Аллегровой и медиагруппы "Россия сегодня"

- Как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, в ближайшее время Верховная Рада снова продлит срок действия военного положения и общей мобилизации на 3 месяца.

- Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр заявила, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. С ЕС дела обстоят примерно так же. После саммита "ЕС-Украина" функционеры из Брюсселя затруднились даже обозначить время начала переговоров по этому вопросу.

- Издание The Telegraph получило информацию, что Кабмин Великобритания готовит решение о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

- Глава Эстонского олимпийского комитета Сыырумаа выступил против бойкота Олимпиады-2024 из-за возможного участия россиян и белорусов. А вот премьер-министр Эстонии Кая Каллас – за.

- В Одесской области женщина украла мобильный телефон у подростка за то, что он раньше украл у нее бензопилу. Это вам не сказка про Карла, Клару и кораллы. Это Одесса, детка!

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