Чем заменили в эфире "Вечернего Урганта": зрители обескуражены новым телешоу

Лариса Долина пригласила на передачу блогера Валю Карнавал. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спустя почти год бессрочного отпуска многие развлекательные шоу так и не вернулись в эфир федеральных каналов. Но свято место пусто не бывает - и в сетке вещания на смену подзабытым проектам пришли новые форматы.

Так, с Нового года на Первом канале выходит серия передач ПОДКАСТ.ЛАБ, беседы, или "интеллектуальный дискуссии" в которой ведут эксперты на все лады - и в области музыки, и в области сериалов, и в области секса. На экране знакомые все лица: Дмитрий Дибров, Леонид Якубович, Лариса Гузеева... Впрочем, подкасты идут с позднего вечера и до глубокой ночи, так что до поры до времени премьера оставалась без внимания широкой публики.

Однако, на днях подкасты прозвучали на всю страну, когда в эфире появились Лариса Долина и звезда ТикТока Валя Карнавал. Создатели, видимо, решили хайпануть и помирить двух дам после их нашумевшей ссоры. Почти два года назад в YouTube-эфире Долина и Карнавал вдрызг разругались: первая костерила блогершу за отсутствие вокальных талантов, вторая насмехалась над академическим образованием...

И вот в эфире очередного ПОДКАСТ.ЛАБ состоялось громкое примирение: Лариса Александровна не только простила былые обиды Вале Карнавал, но и спела с ней дуэтом, и даже пригласила выступить на своем большом сольном концерте. Вот только зрителям это сильно не понравилось.

"Для тиктокеров есть другие развлекательные каналы, а это Первый канал - лицо страны: зачем туда звать какую-то Карнавал?", - негодует народ в соцсетях. - "Милохина убрали, а Карнавал позвали - где логика?", "Неужели больше некого показывать - у нас в России закончились талантливые артисты?", "Сомнительные герои!", "Никакой смысловой нагрузки, одни кривляния"...

Не осталось без внимания зрителей и время выхода программы в эфир - 23:23: примерно в это же время раньше выходил "Вечерний Ургант", поэтому многие решили, что шоу Долиной в компании сомнительной блогерши руководство Первого поставило на замену некогда рейтинговой программе. Впрочем, выпуск с этими двумя - лишь очередная серия подкаста, герои в котором постоянно меняются.