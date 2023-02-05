Олег Меньшиков удивил поклонников внешним видом

62-летний Меньшиков на фото - жизнерадостный, улыбающийся, сильно молодящийся Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На днях на своей страничке в соцсети Олег Меньшиков разместил фото, которое подписал: «Хорошие новости, друзья: до весны осталось 28 дней» - посчитал он. Этой важной новостью он поделился с поклонниками и пригласил их в театр им.Ермоловой, которым руководит: «А чтобы еще больше приблизить её предчувствие, можно начать строить свои театральные планы на март. Пусть афиша ближайших спектаклей на сцене театра Ермоловой вам в этом поможет». Далее Меньшиков дал расписание спектаклей с своим участием.

Поклонники сразу же откликнулись:

«Какой же он хорошенький». «Милый, красивый, просто секси», – написали фанаты артиста. «Цвет настроения – синий», - некоторые обратили внимание на цвет одежды 62-летнего худрука - цвет бейсболки и худи. На фото Меньшиков как всегда жизнерадостный, улыбающийся, сильно молодящийся... При этом на голове почти нет волос. Или он их старательно прячет под бейсболкой.

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