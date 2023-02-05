Странности и совпадения в истории про сбитый США китайский зонд: Почему Пентагон скрывал шар от Байдена

Шар спокойно летел над США почти неделю Фото: REUTERS

Что не так с объяснениями США

Напомним, с чего все началось. По утверждениям чиновников Пентагона, «китайский воздушный шар-шпион» еще 28 января вошел в зону опознавания Соединенных Штатов у Алеутских островов, пролетел над Аляской, потом над диким западом Канады и снова над территорией США. В том числе над штатами Монтана и Миссури. Именно там спрятаны шахты с ядерными ракетами и базируются стратегические бомбардировщики В-2 Spirit - главная ударная сила американских ВВС.

Джо Байдену о непрошеном госте почему-то доложили только на четвертый день - 1 февраля. Президент распорядился шар немедленно сбить. Но якобы его отговорили военные - мол, обломки могут нанести ущерб на земле. Логика, конечно, странная: пусть «шпион» беспрепятственно получает всю необходимую информацию и отправляет ее в Пекин, а мы подождем, пока он окажется над морем, и уж тогда!...

Возможно, за этими путаными объяснениями скрывается попытка спасти собственную репутацию. Во-первых, прозевали аэростат еще на подлете. Во-вторых, сбить подобный шар сложно: высота полета - 20-30 тысяч метров, большинство истребителей так высоко не забираются. Да и для зенитной ракеты - задача не из легких: теплового излучения у шара нет, его оболочка почти прозрачна для радиоволн - попробуй-ка наведись. Наконец, современная ракета «земля-воздух» стоит многократно дороже простенького надувного пузыря с аппаратурой. Буквально - «из пушки по воробьям».

Шар неделю спокойно парил над США

В итоге шар спокойно летел над США почти неделю, в субботу пересек Южную Каролину и поплыл было дальше в Атлантику. К этому моменту он опустился до высоты примерно в 17 км. На перехват с базы ВВС в Вирджинии были подняты истребители F-22 Raptor. СМИ сообщают, что уничтожить аэростат удалось только со второй попытки. То, что от него осталось, упало в океан в территориальных водах США. Обломки находятся на глубине примерно 15 метров, и военные специалисты полагают, что их удастся быстро отыскать и поднять на поверхность.

«Воздушный шар, который использовался КНР в попытке наблюдения за стратегическими объектами на континентальной части Соединенных Штатов, был сбит над территориальными водами США», - отрапортовал глава Пентагона Ллойд Остин.

Зато американские оппозиционеры не упустили возможности в очередной раз пнуть Белый дом. Китай они не любят - но 46-го президента США Джо Байдена любят еще меньше.

«Пентагон день за днем отслеживает китайский шар-шпион, НЕ сбивая его, - писала консервативная конгресвумэн Марджори Тейлор Грин. - И при этом бросает американское вооружение на $85 млрд в Афганистане (имеется в виду прошлогодняя эвакуация сил США после 20 лет пребывания в этой стране. - Ред.). Администрация Байдена - импотенты».

Что представляет из себя "шар"

Сами по себе подобные устройства - вещь не новая. У американцев они появились в годы холодной войны еще до космической эры, были снабжены фотоаппаратурой и прочей «джеймсбондовщиной». В умеренных широтах Северного полушария господствуют западные ветры, оболочка с газом легче воздуха запускалась откуда-нибудь с натовской базы в Европе или Турции и дрейфовала над территорией СССР, делая снимки высокой чёткости. С появлением спутников «аэростаты-шпионы» уже не столь актуальны, но могут до сих пор использоваться, например, для вскрытия систем ПВО вероятного противника.

Что ответил Китай

Но американский истребитель сбил не только китайский шар. В одночасье рухнули и американо-китайские отношения. И в какой момент! В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен должен был прилететь в Пекин с первым за пять лет официальным визитом и встретиться там с Си Цзиньпином, чтобы обсудить растущую напряженность между двумя державами. И вот теперь Блинкен был вынужден свой приезд в поднебесную отменить, обозначив таким образом «непрятие действий китайских властей, нарушивших запуском своего разведывательного аппарата границы Соединенных Штатов».

В КНР в ответ на такой демарш поначалу лишь руками развели, а потом крепко обиделись. Ведь там с самого начала утверждали, что пресловутый шар был обычным метеозондом, который под воздействием воздушных потоков сбился с курса и попал в американское воздушное пространство из-за форс-мажорных обстоятельств. «Китай выражает сильное недовольство и протестует против применения силы Соединенными Штатами для нападения на беспилотный гражданский аэростат», - говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР. При этом сказано, что Пекин «оставляет за собой право принять дальнейшие необходимые ответные меры».

И действительно - вряд ли Китай накануне столь важного визита, одобренного высшим руководителем страны, стал бы посылать в США тихоходный шар-шпион, который наверняка будет замечен и уничтожен. Тем более, что китайская космическая группировка располагает достаточным количеством спутников для рутинного мониторинга американских стратегических объектов.

На Западе уже начали высказывать конспирологические теории. Например, Пекин таким образом испытывал характер Байдена, чтобы выяснить, насколько решительно американский лидер готов выполнять угрозы против Китая. Или же в КНР намеренно хотели сорвать визит Блинкена, потому что позиция Вашингтона по тайваньской проблеме китайцев не устраивает.

Теперь все будет зависеть от того, что американцы найдут на дне Атлантического океана. Если обломки фотокамер высокого разрешения и других сенсоров - это одно. А если обычные метеоприборы - совсем другое. Но кому-то явно придется оправдываться.

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