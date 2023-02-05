Была серой мышкой из поселка, а стала королевой: Как россиянка Елена Максимова из Ижевска завоевала титул «Миссис Вселенная»

Елена стала самой красивой женщиной планеты Фото: социальные сети

33-летняя уроженка Кезского района Удмуртии Елена Максимова стала самой обаятельной женщиной планеты! Русская красавица из Ижевска неожиданно для всего мира стала победительницей конкурса «Миссис Вселенная». Сейчас Елена мама двоих детей и успешный директор сети языковых центров. Но так было не всегда. Как выяснила KP.RU, история восхождения россиянки на подиум похожа на настоящий сюжет про Золушку.

Сама Елена Максимова пока недоступна для звонков. Поэтому ее историю KP.RU рассказали одноклассники. По их словам, девушка родилась и росла в провинциальном поселке с населением всего в 10 тысяч человек. В школе никто и подумать не мог, что Елена достигнет таких высот.

Елена - мать двоих детей Фото: социальные сети

- Лена была очень скромная, поэтому ее победа нас сильно ошарашила, - признался KP.RU одноклассник красавицы Игорь Максимов (однофамилец - прим.ред.). - В школе, честно признаться, я особо ею не интересовался, потому что она была очень тихая, как серая мышка, но в позитивном смысле. Насколько я знаю, танцами, вокалом или модельным бизнесом она точно не занималась. Просто мы с ней из такого поселка, что у нас в принципе таких кружков не было - провинция. Училась Лена хорошо, но не была отличницей. У нас в основном парни хорошо учились, а девочки у них списывали.

Сейчас Елена замужем и растит двоих детей: сына и дочку. Со своим будущим супругом она познакомилась еще в школе.

- Ее муж Илья учился в параллели. Как они встречались, этого никто не знает, все было под завесой тайны, потому что она опять же очень скромная и не любила афишировать свою личную жизнь, - улыбается одноклассник. - Одевалась Лена всегда очень просто, ее одежда никогда не подчеркивала фигуру, такая свободная была. Да и толпы парней за ней тоже не бегали. Бегали за другими, за теми, у кого фигура была явно выражена. Да и сейчас, я не думаю, что ее характер сильно изменился. Она не стала какой-то вульгарной, навязчивой, вызывающей.

С мужем красавица познакомилась еще в школе Фото: СОЦСЕТИ

На вопрос, как Золушка из провинции смогла покорить планету, одноклассники отвечают просто.

- Очень сильно захотела и нашла вариант реализации мечты, - делятся одноклассники. - Она всего добилась сама. Ей особо никто не помогал. У нее отец был директором местного завода. А сама Лена из многодетной семьи, у них три ребенка. Она средненькая.

Елена занимается бизнесом Фото: социальные сети

Конкурс «Миссис Вселенная» начался еще в январе в Болгарии. За титул бились 100 участниц со всего мира. Елена - очень активная мама двоих детей: она обожает путешествия и дайвинг, занимается бизнесом.

Елена ранее стала Мисс Удмуртия Фото: социальные сети

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