Самый мучительный симптом: пять «золотых» принципов лечения кашля при ковиде, гриппе, простудах

При заражении любым респираторным заболеванием, будь то грипп, ковид или простуда, больше всего нас донимает и тревожит кашель. Фото: Shutterstock

При заражении любым респираторным заболеванием, будь то грипп, ковид или простуда, больше всего нас донимает и тревожит кашель. А вдруг уже пошло воспаление на легкие? Что делать, если душит сухой кашель или захлебываешься от «мокрого»? В соцсетях и на форумах больные активно обсуждают лекарства и народные методы. Разумеется, самое правильное - обратиться к врачу. Но, судя по историям пациентов из разных регионов, даже при одних и тех же особенностях кашля доктора районных поликлиник порой назначают совершенно разное лечение. Хотелось бы ориентир: какие подходы считает самыми эффективными современная медицина? Что признано ошибочным и даже опасным? Об этом мы поговорили с главным внештатным специалистом-пульмонологом Минздрава РФ по центральному федеральному округу, профессором, д.м.н., экспертом телеканала «Доктор» Андреем Малявиным.

ПРИЧИНЫ РАЗНЫЕ. А ТЕРАПИЯ?

Первым делом встает вопрос: насколько важно для лечения кашля определить, какую именно из респираторных инфекций вы подхватили? Сейчас среди возбудителей, заражающих нас, лидируют грипп, ковид и «простудные» вирусы (риновирусы, респираторно-синцитиальные, метапневмовирусы и др.).

- В лечении кашля как симптома подходы принципиально одинаковы (то есть не зависят от вида ОРВИ. - Ред.). Потому что механизм его развития достаточно ясный и понятный, - поясняет профессор Малявин. - При этом в целом мы выделяем три вида кашля. Первый - связанный с воспалительным процессом. Именно такой развивается при ОРВИ. Второй тип - кашель, связанный с постоянным воздействием табачного дыма, других токсикантов или пыли. Третий - так называемый кашель центрального генеза (происхождения). Классический пример - коклюш.

Также кашель делится на влажный, с выделением мокроты - врачи называют его «продуктивным». И сухой, «непродуктивный». Именно такая классификация и будет определяющей при выборе лечения кашля у больных гриппом, ковидом и другими ОРВИ.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВ

По просьбе KP.RU доктор Малявин назвал главные принципы эффективного лечения кашля. Еще раз напомним, что конкретное лекарство пациенту должен назначить врач.

1. Если кашель непродуктивный (сухой), стоит использовать препараты, подавляющие его.

Это ненаркотические противокашлевые препараты, поясняет профессор. То есть, в число таких лекарств не входят, например, препараты с кодеином, которые еще совсем недавно были очень популярны. Сегодня признано, что ненаркотические противокашлевые препараты по своей эффективности превосходят тот же кодеин. При этом они не вызывают никакой зависимости. И не дают неблагоприятных побочных эффектов - в частности, не приводят к поражению дыхательного центра.

! Важный нюанс: всякий раз, при любом сухом кашле принимать лекарства не нужно, отмечает Андрей Малявин. Показания для их применения - надсадный кашель, который «сам себя поддерживает» и мешает жить. Скажем, когда вы не можете заснуть из-за нескончаемого подкашливания.

2. Ненаркотические противокашлевые препараты есть двух видов: центрального и периферического действия.

В случае сухого кашля при респираторных инфекциях предпочтительны лекарства центрального действия, говорит эксперт. Чаще всего назначаются препараты с действующим веществом Butamirate (бутамират).

3. Если кашель продуктивный (влажный), используются так называемые муколитические препараты.

Они разжижают мокроту. Что очень важно - практически без увеличения ее объема. И облегчают выведение слизи из легких. По данным научных исследований, наиболее эффективны четыре группы муколитиков. В их основе такие действующие вещества:

- N-ацетилцистеин,

- амброксол,

- карбоцистеин,

- эрдостеин.

Напомним, основное действующее вещество указывается в инструкции к препарату. Торговое название на упаковке может быть как таким же, так и не совпадать с наименованием действующего вещества. В любом случае за консультацией рекомендуется обращаться к медицинскому специалисту.

4. Частый вопрос - нужны ли отхаркивающие средства при влажном кашле.

- Надо понимать, что в основном это рвотные средства, - предупреждает доктор Малявин. - При самолечении пациенты любят назначать себе солодку, алтей, мышатник и прочие. С медицинской точки зрения при влажном кашле приоритетны муколитические препараты (см. выше).

5. Если кашель сначала был непродуктивным, а потом становится влажным, то прием препаратов против сухого кашля нужно сразу же прекращать!

«Если есть мокрота, подавлять кашлевый рефлекс ни в коем случае нельзя, - подчеркивает профессор. - Иначе может быть застой мокроты». Это опасное состояние с неблагоприятными последствиями. В частности, скопление мокроты чревато обструкцией, то есть сужением просветов бронхов. Это может привести к дыхательной недостаточности.

ВАЖНО

Какие признаки могут сигналить об осложнениях ОРВИ

И грипп, и ковид, и другие ОРВИ (простуды) могут давать осложнения. В том числе - на органы дыхания: бронхи, легкие. В каких случаях нужно обратиться к врачу, чтобы вовремя распознать и начать лечить такие осложнения? Доктор Андрей Малявин перечисляет самые частые признаки:

- если у вас появилась или усилилась одышка,

- если появилась боль в груди,

- если пошла вторая волна интоксикации. То есть вы уже как будто почти выздоровели, температура нормализовалась, а потом вдруг снова начинает лихорадить, ухудшается состояние, усиливается кашель и т. п.

В таких случаях нужно обследование. В частности, очень важен анализ крови для определения уровня прокальцитонина, поясняет профессор Малявин. По этому показателю диагностируются острые воспаления и решается вопрос о назначении антибиотиков либо других препаратов.

В ТЕМУ

Какие народные средства можно применять при кашле

Подчеркнем: это не лекарства, а лишь поддерживающие средства. Облегчить симптомы могут:

- теплые морсы, чай с вареньем. Лучше всего - с малиной, черной смородиной, брусникой. Сахара - по минимуму;

- куриный бульон;

- мед. В рекомендациях известного медицинского исследовательского центра клиника Мэйо (штат Миннесота) говорится, что мед лучше всего развести в теплой воде. Такой напиток может помочь смягчить кашель взрослым и детям старше 1 года (если нет аллергии).

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