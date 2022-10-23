Герой спецоперации «Z» рядовой Даллакян уничтожил в бою пять националистов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Будь терпелив в военных трудах, не поддавайся унынию от неудач», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Быстрота и внезапность заменяют число. Натиски и удары решают битву»!

ПОДБИЛ ДВА ТАНКА И ОПОРНЫЙ ПУНКТ

Старший сержант Вадим Ибрагимов

Старший сержант Вадим ИБРАГИМОВ Фото: Минобороны РФ

«Самоходно-артиллерийская батарея, в состав которой входило орудие старшего сержанта Вадима Ибрагимова, выполняла задачу по прикрытию танкоопасных направлений в районе одного из населенных пунктов. Ночью противник танковой колонной предпринял очередную попытку прорыва обороны российских войск. Старший сержант Ибрагимов первым обнаружил колонну бронетехники, о чем доложил командиру батареи. Получив приказ на уничтожение выдвигающегося противника, открыл огонь по вражеским танкам. В ходе боя старший сержант Ибрагимов лично подбил два танка националистов. Спустя несколько дней батарея подвергалась атаке многократно превосходящими силами противника. В ходе боя расчет орудия старшего сержанта Ибрагимова уничтожил опорный пункт националистов. Благодаря умелым и слаженным действиям старшего сержанта Вадима Ибрагимова и его подчиненных враг не смог прорвать нашу оборону и понес значительный ущерб в живой силе и военной технике».

НАКРЫЛ ПРОТИВНИКА «ГРАДОМ»

Майор Данил Абрамов

Майор Данил АБРАМОВ Фото: Минобороны РФ

«Командир реактивного артиллерийского дивизиона майор Данил Абрамов на одном из важнейших направлений выполнял боевые задачи, лично корректируя огонь подчиненных артиллерийских батарей. В ходе смены позиции майор Абрамов получил задачу по нанесению поражения колоннам противника, выдвинувшимся для атаки позиций нашей батальонной тактической группы.

Оценив обстановку, Даниил отдал приказ на занятие огневой позиции с ходу. В результате нанесения точного огневого поражения колонна противника была уничтожена. Грамотные и слаженные действия командира реактивного артиллерийского дивизиона майора Данила Абрамова и его подчиненного личного состава позволили остановить выход украинских националистов на рубеж атаки, нанести противнику значительный урон в живой силе и технике».

ЗАСТАВИЛ ДИВЕРСАНТОВ БЕЖАТЬ

Сержант Александр Бондаренко

Сержант Александр БОНДАРЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Группа российских военнослужащих под командованием сержанта Александра Бондаренко, выполняя специальные задачи, продвигаясь по лесополосе, обнаружила превосходящую по численности диверсионно-разведывательную группу противника. Грамотно используя условия местности, Александр вместе с группой скрытно вышел к позициям противника и внезапно атаковал их. В ходе завязавшегося боя один из российских военнослужащих получил осколочное ранение.

Оценив ситуацию, сержант Бондаренко под непрекращающимся огнем противника, воспользовавшись дымовой завесой, лично вытащил раненого товарища из-под обстрела, эвакуировал его в укрытие и оказал первую помощь, после чего вернулся на место боя и продолжал командовать подразделением. В ходе боя противник, понеся значительные потери, был вынужден отступить. Благодаря умелым, решительным действиям сержанта Александра Бондаренко, а также высокому уровню профессионализма и слаженности его подчиненных готовящиеся украинскими диверсантами провокации в отношении российских Вооруженных Сил были сорваны».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ПЯТЬ НАЦИОНАЛИСТОВ

Рядовой Аршалуис Даллакян

Рядовой Аршалуис ДАЛЛАКЯН Фото: Минобороны РФ

«Рядовой Аршалуис Даллакян, продвигаясь по местности обнаружил группу вооруженных националистов, оборудующих оборонительный рубеж и доложил об этом командиру отделения. Оценив обстановку наши военнослужащие вступили в бой с противником. В ходе огневого контакта, Аршалуис, грамотно заняв огневую позицию, ведя прицельный огонь, уничтожил 5 националистов.

Противник, терпя поражение, запросил помощь артиллерии. В результате вражеского артиллерийского обстрела несколько российских военнослужащих получили ранения. Аршалуис Даллакян лично оказал первую медицинскую помощь раненным товарищам, вытащил их из-под огня боевиков, погрузил их на боевую машину и эвакуировал в безопасное место в дальнейшем оказывая им всю необходимую помощь, до прибытия медиков. Благодаря грамотным, умелым действиям рядового Аршалуиса Даллакяна, удалось сохранить жизни нашим военнослужащим».