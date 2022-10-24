Европу захлестнула волна подрывов банкоматов

Взламывая банкоматы, злоумышленники могут добыть сотни тысяч евро Фото: REUTERS

По данным Европейского полицейского агентства (Европол), преступники все чаще прибегают в Старом свете к подрыву банкоматов. При этом нередко злоумышленники орудуют в составе преступных групп, а используемая ими взрывчатка далеко не самодельная.

– Все чаще используются чрезвычайно серьезные взрывчатые вещества, что порой приводит к обрушению зданий и гибели невинных людей. Так происходят современные банковские ограбления, – рассказала журналистам представительница Европола Клэр Жорж. Она уклонилась от увязки взрывного роста подобных преступлений с наплывом беженцев из Украины, наводнивших Европу.

По ее мнению, преступникам гораздо проще подорвать банкомат, чем пытаться ограбить банк, имеющий солидную систему охраны. Кроме того, взламывая банкоматы, злоумышленники могут добыть сотни тысяч евро.

По сведениям Европола, рост подрыва банкоматов отмечен в ФРГ, Прибалтике и странах Южной Европы, а у преступных группировок, специализирующихся на подобных ограблениях, даже есть свой тренировочный лагерь.

Нередко взломщики приезжают из одной страны ЕС в другую, проводят серию подрывов и тут же вновь уезжают, пересекая госграницу.

Пока наиболее действенным методом борьбы с подобными преступлениями является опыт Франции, где банкоматы оборудованы специальным устройством, которое в случае попытки взлома заливает краской все имеющиеся купюры.