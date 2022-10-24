Немецкие ученые нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса

Вирус на 99,9% является искусственно созданной копией природного вируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участник совместной германо-американской группы исследователей Валентин Бруттель рассказал, что ей почти наверняка удалось доказать лабораторное происхождение коронавируса.

– Результаты нашего исследования показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственно созданной копией природного вируса, – рассказал Бруттель журналистам.

По его словам, исследование доказывает, что коронавирус с очень высокой долей вероятности был собран искусственно – в его геноме наблюдаются аномалии, характерные для синтетических вирусов. На это указывает специфическое распределение некоторых блоков, которые у естественных вирусов чередуются в произвольном порядке.

Ранее к подобным выводам пришла и комиссия по коронавирусу, сформированная медицинским журналом Lancet. После двух лет изучения возбудителя болезни, ставшего причиной пандемии, ученые опубликовали доклад, из которого следует, что коронавирус вполне мог быть создан искусственно.

Кстати, в том же докладе британские ученые посетовали на то, что все работы их американских коллег в этом направлении засекречены, что мешает проведению полноценной независимой экспертизы.