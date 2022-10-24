День вторника в Москве не наступит: столицу накроет мощное солнечное затмение

Солнечное затмение будет наблюдаться в Москве 25 октября 2022 года Фото: Роман ЗЛОБИН

Во вторник в Москве произойдет сильное солнечное затмение: Луна закроет диск Солнца на 70%. Подобного не было в столице давно: затмения периодически случаются, но – на доли процента. Даже если будет пасмурно, люди заметят: плавно потемнеет, и среди бела дня наступят как бы сумерки. Автоматические уличные фонари должны сработать, что усугубит картину.

Солнечные затмения бывают только в новолуния. Загляните в календарь, убедитесь: во вторник – новолуние. Но далеко не в каждое новолуние. Разберемся, почему (это знание нам скоро понадобится).

Солнце движется по небу по «дороге», которая называется эклиптикой. Луна – по «дороге», которую, не мудрствуя, называют «лунный путь». Они близки, пересекаются, но могут отходить друг от друга довольно далеко. Если новолуние есть, а затмения нет (так чаще всего и бывает), значит, темная, невидимая на дневном небе Луна проскакивает или выше Солнца, или ниже.

Луна – не так далеко от Земли. Если смотреть на нее даже, например, из Москвы и Петербурга одновременно, она будет заметно в разных точках. Это называется параллакс. Это все равно, как если вытянуть руку, и глядеть на нее то левым глазом, то правым: рука будет «скакать» на фоне далеких предметов. Левый глаз – Москва, правый – Петербург.

Параллакс приводит к тому, что солнечное затмение в каждой точке не похоже на другое и начинается в разное время. В Москве Луна коснется диска Солнца в 12 часов 24 минуты. Максимальная тьма произойдет в 13 часов 38 минут. И все закончится в 14 часов 51 минуту. В Петербурге фаза будет лишь 67%, и время другое (12 часов 15 минут, 13 часов 26 минут и 14 часов 37 минут соответственно). Время и фазу для своего пункта узнаете в интернете.

Больше всего фаза будет в Ханты-Мансийском округе, 86%.

ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ

Нельзя ни под каким соусом смотреть на Солнце ни простым глазом, ни тем более в бинокль или телескоп. Даже оставшиеся проценты Солнца настолько ярки, что глаз буквально прожжет до дна (особенно если примените оптику). Ни в коем случает также нельзя смотреть через прицелы фотоаппаратов и тем более пытаться настраивать резкость. Многие знают, что в телескоп – нельзя, но простодушно «горят» (в прямом смысле), пытаясь фотографировать.

Особо берегитесь самопальных фильтров, вроде пленок от цветов, закопченных стекол и проч. Также могут не подойти профессиональные фотографические фильтры. Они или горят и лопаются, или пропускают невидимые глазу УФ и ИК лучи. Вам кажется, что все нормально, и тем временем теряете зрение. Годятся только профессиональные немецкие фильтры. Но вы их не купите (санкции!) и даже если достанете, так быстро не научитесь ими пользоваться.

Как же наблюдать? Лучше всего взять коробку, проделать дырку, и смотреть на солнечный зайчик на противоположной стенке от дырки. Зайчик покажет вам фазу. Чем больше коробка, тем крупнее зайчик. Некоторые смотрят в отражение Солнца от воды (лужи), но этот метод так себе и не рекомендован. Советуют также взять дуршлаг. Каждая дырочка покажет особый вид затмившегося Солнца, это красиво.

ЧЕМ ОПАСНО

Сразу после солнечного затмения, то есть через две недели, будет лунное. Это называется «коридор затмений». Почему так, мы уже поняли, если читали внимательно. Пути Солнца и Луны могут не совпадать, а могут и совпадать. Раз совпали, через две недели, в полнолуние, Луна попадет в тень Земли, которая тоже располагается на пути Солнца (на эклиптике). Вроде бы все понятно, но астрологи говорят, что в таком «коридоре» могут происходить неприятные события на Земле. Мол, мистически влияет.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

Некоторые ученые говорят, что совпадение тяготений Солнца и Луны в самом деле может оказывать на Землю плохое влияние. Могут усилиться приливы, а где приливы – там и землетрясения. Несмотря на то, что влияние Луны на животных и человека было известно еще в древности, вопрос изучен плохо. В последнее время ученые обнаружили, что солнечное затмение вызывает аномалии в электрическом поле Земли. Это может оказывать влияние и на климат, и на человека. Также во время солнечных затмений наблюдаются аномалии или тонкого гравитационного поля, или неких неизвестных пока полей. Наблюдений на этот счет мало, объяснений еще меньше, но данные красноречивы.

На солнечные затмения реагируют животные. Они начинают метаться или готовиться спать. Но в городе, где у животных сбиты все биоритмы, вы ничего такого не заметите ни по голубям, ни по кошкам.