Желание бросить курить может быть признаком беременности

Раньше считалось, что женщины отказываются от курения во время беременности исключительно рассудочно, заботясь о здоровье ребенка Фото: Shutterstock

Ученые провели исследование, которое явно доказывает связь между беременностью и желанием бросить курить, пишет врач Ирина Аршинова со ссылкой на Northwestern Medicine. В исследовании приняли участие 400 женщин, которые курили до момента наступления беременности.

Большинство из них еще до задержки и результатов теста на беременность начали уменьшать количество сигарет в среднем на одну в сутки. Уже узнав о беременности, сократили курение еще больше или отказались от него совсем.

Раньше считалось, что женщины отказываются от курения во время беременности исключительно рассудочно, заботясь о здоровье ребенка. Но это исследование открывает новые горизонты: эксперты связали отказ от сигарет с повышенным количеством хорионического гонадотропина человека (именно на измерении ХГЧ основана работа тестов, которые показывают, что женщина беременна — прим. Ред.). То есть, когда уровень ХГЧ обычно достигает пика — между 5 и 10 неделями беременности — это и есть то время, когда женщины сокращали количество сигарет.

Команда считает, что в это время будущим мамам легче всего бросить курить. То есть не только рассудок, но и само тело начинает заботиться о будущем малыше, даже когда мама еще не в курсе, что беременна.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Другие ученые узнали, что никотин блокирует выработку эстрогена у женщин

Европейские молекулярные биологи обнаружили, что даже относительно небольшие дозы никотина блокируют выработку гормона эстрогена (женского полового гормона) в мозге женщин. А нехватка эстрогена негативно сказывается на работе нервной системы и половых органов, сообщает (https://www.eurekalert.org/news-releases/967670) пресс-служба Европейской коллегии нейропсихофармакологии (ECN).

Ученые наблюдали за тем, как никотин влияет на работу нервной системы 10 молодых девушек-добровольцев. Команда вводила в кровь молекулы, которые соединялись с ферментами, производящими гормоны, и «подсвечивали» эти белки при помощи радиоактивных меток. Специалисты отслеживали, как эта процедура влияла на активность мозга и производство разных гормонов.

Выяснилось, что даже небольшие дозы никотина снижают концентрацию фермента CYP19A1, отвечающего за производство полового гормона эстрогена. Изменения произошли в таламусе, отделе мозга, где происходит анализ, отбор и передача в кору сигналов, получаемых от всех органов чувств. На другие ткани никотин так не повлиял.

Результаты опытов удивили ученых, так как в прошлом никто не фиксировал связи между курением и нарушениями в работе гормональной системы женщин.