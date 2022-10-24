Как на самом деле началась пандемия: ученый раскрыл жестокую правду о коронавирусе

SARS-CoV-2 является, скорее, продуктом синтетической сборки генома, чем естественной эволюции Фото: REUTERS

Версия о том, что коронавирус SARS-CoV-2 – виновник самой быстро развивающейся пандемии новейшего времени, которая буквально парализовала нормальную жизнь человечества на годы, на самом деле не природный, а искусственный вновь набирает своих сторонников, причем в научном мире. Трое ученых, один из них из Германии, а двое – из США, опубликовали препринт исследования, в котором утверждают, что с большой вероятностью коронавирус SARS-CoV-2 содержит в себе структуры, характерные для лабораторных разработок. Напомним, что та самая лаборатория в китайском городе Ухань, где стартовала пандемия, как раз занималась изучением коронавирусов и их возможных рукотворных модификаций и теория о том, что SARS-CoV-2 – лабораторная утечка, так и не была окончательно опровергнута комиссией ВОЗ, которая приезжала в Ухань для сбора фактов по «делу о коронавирусе».

- Мы считаем, что SARS-CoV-2 является, скорее, продуктом синтетической сборки генома, чем естественной эволюции, - говорится в заявлении группы ученых, которые также отмечают, что в SARS-CoV-2 можно распознать встроенную мутацию. Она словно «синтетический отпечаток пальца» отличает этот вирус от своих природных родственников.

- Мы сообщаем о высокой вероятности того, что SARS-CoV-2 возник как инфекционный клон, собранный in vitro (в пробирке), - заключают ученые.

Но почему никто не нашел этот «синтетический отпечаток пальца» в SARS-CoV-2 раньше? И можно ли судить по препринту научной статьи, еще не прошедшему экспертизу, о том, что искусственное происхождение SARS-CoV-2 теперь доказано? Сайт KP.RU спросил у молекулярного биолога, вирусолога, специалиста в области молекулярной биологии рака, члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петра Чумакова.

- Как ученый я знаю, что невозможно достоверно говорить о том, что вирус SARS-CoV-2 является синтетическим или природным, - говорит Петр Чумаков. – Сейчас есть такие технологии, которые позволяют любой природный вирус воспроизвести как синтетический и дальше уже нельзя будет понять, где есть природный первоисточник, а где – его лабораторное повторение. Кроме того, современные технологии позволяют вводить в структуру вируса единичные или комплексные замены, которые будут напоминать природные мутации. Поэтому никогда не докажешь, какой вирус синтезирован, а какой – природный.

Однако, вопрос о происхождении SARS-CoV-2 не праздный. Понимание того, как началась пандемия, могло бы помочь предотвратить подобные беды в будущем. Предположение о том, что SARS-CoV-2 – все же искусственная разработка, не лишено логического основания, считает ученый, ведь в мире неожиданно возникло такое заболевание, которое буквально с первых дней приобрело потенциал пандемии.

- И это при том, что до старта пандемии SARS-CoV-2 никогда не заражал человека, а заражал только отдельных животных – летучих мышей, например. И тут, вдруг, оказалось, что он может не только заражать человека, но и вызывать пандемию, - говорит Петр Чумаков. – Лично я склонен считать, что версия того, что этот коронавирус – дело рук человека, имеет под собой большую долю вероятности. Тем более что в научном мире мы знаем, что подобные исследования проводились, и даже была когда-то поставлена цель: создать такую модель, при которой вирус будет заражать человека, и заранее разработать возможное противодействие потенциальному заболеванию.

Ученый не исключает и еще одной версии: в этой гонке по созданию опасных для человека вирусов и «противоядий» некая третья стороны вполне могла, что называется, подставить другую страну, чтобы отвести подозрения от себя.

- Я понимаю, что это рассуждения на грани конспирологии и теории заговоров и еще год назад они казались странными, но современная действительность показывает, что это не такая уж и фантастическая версия происхождения вируса, - говорит Петр Чумаков.

- Петр Михайлович, а как быть с историей о том, что в университете Бостона ученые создали искусственный вариант SARS-CoV-2 с потенциальной смертоносностью аж в 80%? Это что – научное любопытство, попытка подготовиться к появлению еще более смертоносного варианта вируса?

- Если взять белок варианта коронавируса «омикрон», который обеспечивает ему хорошую заразность, и «прикрепить» его к высоко патогенному, вызывающему тяжелую болезнь уханьскому штамму коронавируса SARS-CoV-2, то в результате, конечно, получится вариант вируса и очень заразный, и крайне патогенный (смертоносный для человека) одновременно. С какой целью проводить эксперимент, результат которого – очевиден? – недоумевает Петр Чумаков. – Это еще раз говорит нам о том, что над подобными исследованиями должен быть международный контроль. В Штатах есть этические комитеты, которые утверждают протоколы подобных исследований, но, тем не менее, оказывается, что можно проскочить все эти фильтры и проводить потенциально опасный эксперимент.

В британской прессе уже появились сообщения о том, что Национальный институт здравоохранения США (National Institutes of Health — NIH) начал проверку в отношении исследовательской лаборатории инфекционных болезней (National Emerging Infectious Diseases Laboratories — NEIDL) Бостонского университета, где, якобы, мог быть синтезирован потенциально опасный вариант коронавируса SARS-CoV-2.