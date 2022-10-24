Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 октября 2022 12:05

Ирина Даренская из Нижнего Тагила стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Воспитать человека»

23 октября 2022 года на «Всероссийском форуме классных руководителей» в Москве наградили абсолютного победителя Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека»

Им стала Ирина Даренская, мама двоих детей из Нижнего Тагила Свердловской области.

Абсолютного победителя наградила Татьяна Васильева, заместитель Министра просвещения Российской Федерации:

«Конкурс проходит уже 15 лет — и 15 лет мы вместе с вами в рамках этого конкурса знакомимся с лучшими практиками, лучшими находками, с самыми интересными вариантами решения задачки «Воспитать Человека». Сколько учителей — столько вариантов решения этой задачи. И мы поздравляем победителя этого года. Всего самого хорошего вам, Ирина Викторовна!».

В финал Ирина Даренская вышла победителем номинации «Семейное воспитание» с проектом Семейный проекториум «Читаем. Играем. Пишем». Эта практика является общей практикой для всего рода Дегтярёвых (семья Ирины), который в настоящее время насчитывает 63 близкородственных члена.

«Мой дедушка, когда отправлял солдат на фронт, услышал фразу старика, который сказал, что многие не вернутся, обещай: вот сколько тебе детей пошлёт Бог — ты всех поднимешь на ноги и воспитаешь. Мой дедушка дал это обещание. После войны их родилось семь детей, нас сейчас 15 внуков, 16 правнуков, мы замечательная семья, у которой огромное количество семейных наработок. Одна из них – это «Семейный проекториум». Я сама по образованию историк, и мне очень важно не только семейную историю создать, но и сохранить её. Поэтому у нас есть свой проекториум, и мы со своими братьями, сёстрами, племянниками пишем книги, собираем архивы, ищем интересный контент, пишем подкаст», — поделилась Ирина.

В этом году более 6,5 тысяч человек стали участниками конкурса: сотрудники образовательных организаций, представители общественных объединений, а также впервые — родители и законные представители детей. Конкурсанты могли выбрать для участия одну из шестнадцати номинаций трёх категорий: для индивидуального участия, коллективного участия и по программам воспитания для образовательных организаций. В финале конкурса участники разработали совместный проект в сфере воспитания, провели работу над ошибками по заданным видеофрагментам, а также ответили на тематические вопросы от экспертов.

«В воспитании важную роль играет коллектив: семья, класс, школа, детский сад, двор, соседи, эфир на телевидении — всё имеет значение. В нашей повседневной работе мы думаем о том, как донести до сознания каждого человека, что, даже незаметно для себя, своим примером, поступком, тоном, настроением, действием или бездействием он вносит в воспитание подрастающего поколения ощутимый вклад. Воспитание — это не программы, не методические рекомендации, это мы с вами все вместе каждый день.

И название конкурса «Воспитать Человека» несёт особый смысл: человеком рождаются, а «Человеком с большой буквы» — становятся. И то, насколько большая это будет «Ч», зависит от каждого из нас по отдельности и всех вместе, граждан Российской Федерации», — о конкурсе сказала Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО.

В 2022 году конкурс «Воспитать человека» — это свыше 180 экспертов, 140 полуфиналистов, 16 победителей номинаций и только 1 абсолютный победитель, за звание которого сражались:

Ирина Тараненко, учитель начальных классов Средней общеобразовательной школы №253 Приморского района Санкт-Петербурга;

Оксана Штирбу, педагог дополнительного образования Детской школы искусств №8 «Радуга» городского округа Самара;

Елена Щукина, учитель химии Средней общеобразовательной школы «Петролеум+» города Перми;

Дарья Передбогова, педагог-организатор Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской города Челябинска;

Анна Богдан, педагог-организатор Средней общеобразовательной школы №340 Санкт-Петербурга;

Артур Журавлев, педагог дополнительного образования Школы №522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;

Ирина Даренская, мама двоих детей из Свердловской области;

Дарья Рябинина, советник директора по воспитательной работе Работкинской средней школы;

Виктория Скрипникова, учитель истории и обществознания Николаевской средней школы города Елизово Камчатского края;

Татьяна Ревенок, заместитель директора по УВР Николаевской средней школы города Елизово Камчатского края;

Анастасия Титерина, представитель родительского комитета Николаевской средней школы города Елизово Камчатского края;

Алина Сосина, заведующий сектором молодёжных инициатив Дворца детского (юношеского) творчества Кировского района Санкт-Петербурга;

Константин Бочко, педагог-организатор Дворца детского (юношеского) творчества Кировского района Санкт-Петербурга;

Полина Бавина, учитель русского языка и литературы школы №253 Приморского района Санкт-Петербурга имени капитана 1-го ранга П. И. Державина;

Эдмонд Игошин, директор лицея №1 имени Александра Сергеевича Пушкина города Нижневартовска.

С полным списком участников конкурса можно ознакомится на сайте воспитатьчеловека.рф или в группе ВКонтакте. Прямая трансляция конкурсных испытаний доступна в записи в официальной группе конкурса ВКонтакте, а также в официальной группе Института Воспитания.

Организатором Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» выступает Министерство просвещения РФ при поддержке Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.

Оператор конкурса – Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО.

Партнёрами конкурса выступают Российское движение школьников, образовательный маркетплейс от Сбера – Edutoria, проект «Билет в будущее», реализуемый в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование. IT-предприятие ПАО «Сбербанк» и Правительства Москвы СберТройка.

Фото

Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО занимается научно-исследовательской деятельностью по изучению актуальных проблем воспитания и развития детей в современном обществе. Это ведущее научное учреждение, определяющее стратегические приоритеты развития воспитания в России. В числе проектов Института такие как: разработка программ воспитания и методических рекомендаций по их внедрению, Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека», Всероссийские проекты «Открытые уроки» и «Открытые родительские собрания», журнал для родителей и педагогов

«Семья и школа» и другие. Институт реализует и поддерживает программы в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

ВКонтакте

Телеграм

ОбразованиеОбразование: Карьера