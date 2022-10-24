В Минобороны России объяснили, что такое "грязная бомба" и чем она опасна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Грязная бомба" отличается от атомного оружия значительно меньшими разрушениями, но при этом наносит сопоставимый ущерб за счет радиационного заражения обширной территории. Что такое "грязная бомба" и чем грозит ее взрыв, объяснили в телеграм-канале министерства обороны России.

Что такое "грязная бомба"

"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. Именно его подрыв приводит к тому, что радиация распространяется вокруг, заражая обширную территорию. Это отличает ее от ядерного оружия, в котором взрыв происходит за счет деления ядра в боеголовке.

Заражение опасной дозой радиации может произойти за счет нескольких веществ. В их числе оксид урана или другие радиоактивные вещества, извлеченный из отработанного ядерного топлива.

Если говорить простым языком, ответ на вопрос "что такое грязная бомба?", можно сформулировать так: это начиненный взрывчаткой контейнер с радиоактивными веществами, которые после взрыва стремительно распространяются во всех направлениях и заражают радиацией окружающую среду.

Фото: Министерство обороны РФ

Чем грозит взрыв "грязной бомбы"

Населению территории, где произошел взрыв "грязной бомбы", грозит сильное облучение радиацией. Эпицентр взрыва при этом меньше, чем при ударе тактическим ядерным оружием, однако при этом появится схожий радиационный фон.

Фото: Министерство обороны РФ

Зачем Украине взрывать "грязную бомбу" на своей территории

Взрыв "грязной бомбы" на своей территории - это убийство собственного населения. Однако это опасно не только для Украины, но и для России, так как эта провокация позволит обвинить Москву в применении тактического ядерного оружия. Датчики Международной системы мониторинга зафиксируют радиационное заражение территории, которое, как указывалось выше, при взрыве "грязной бомбы", схоже с последствиями ядерного удара небольшой мощности.

Фото: Министерство обороны РФ

Власти Киева тут же обвинят Кремль в применении оружия массового уничтожения и потребуют срочного вмешательства мирового сообщества, тем самым увеличивая геополитическое напряжение и вынуждая Запад оказывать дополнительную военную помощь.