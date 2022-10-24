Срочную службу в армии учтут как индивидуальное достижение при поступлении в вузы и колледжи?

Сейчас те, кто отслужил в армии по призыву, каких-то явных преимуществ при поступлении не имеют, отметил секретарь Генсовета «Единой России», один из авторов законопроекта Андрей Турчак.

«При поступлении, помимо баллов за ЕГЭ, учитываются самые разные факторы — призовые места в олимпиадах, сдача нормативов ГТО, участие в волонтерской деятельности, спортивные достижения... Все это дает дополнительные баллы к индивидуальным достижениям абитуриентов», — пояснил он.

Изменения, которые «Единая Россия» предлагает внести в законодательство, эту несправедливость устранят.

«Срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля. Причем по всем программам обучения, включая магистратуру. Тем самым мы поддержим наших ребят, отдавших воинский долг Родине. Они будут знать, что после службы получить высшее или среднее профессиональное образование им будет проще», — отметил Андрей Турчак.