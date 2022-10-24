Женщины водят лучше мужчин? Статистика развенчала древний мужской миф

Сегодня уже никого не удивит дама за рулем внушительного грузовика. Фото: Shutterstock

ЖЕНЩИН ЗА РУЛЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ

Ошеломляющая статистика подоспела из недр ГИБДД — автоинспекторы выяснили, что представительницы прекрасного пола в 6 раз реже попадают в дорожные аварии, чем мы, грешные. А если говорить не просто об авариях, а об автокатастрофах, то на долю женщин их пришлось в 11 раз меньше. К слову, подобная статистика сохраняется уже в течение нескольких последних лет. Ну, кто спорит, женщины, конечно, лучше, но неужели настолько?!

- Во-первых, женщин за рулем в разы меньше, - сказал kp.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - В ряде регионов России женщины-водители - вообще большая редкость. Если бы мы брали число аварий на 1000 мужчин и на 1000 женщин, то не увидели бы такой огромной разницы, хотя все равно женщины попадают в аварии реже — это отмечают все страховые компании во всех странах мира.

То, что женщин за рулем меньше, подтверждают и социологические исследования. Статистика в этом неважный помощник. Можно, конечно, посчитать по выданным водительским удостоверениям, но вовсе не факт, что все, кто получили права, регулярно садятся за руль. Так вот, по данным исследовательского агентства «ПромРейтинг», на самом деле дамы составляют 20% от всех водителей — исследование проводилось на дорогах в разных регионах страны. Кто за рулем — того и посчитали. Получается расклад 80% на 20% - то есть женщин-водителей в 4 раза меньше, чем мужчин.

В ГИБДД ИЗВЕСТНО НЕ ОБО ВСЕХ АВАРИЯХ?

Искажает объективную статистику и то, что в реестры ГИБДД попадают далеко не все происшествия.

- У ГИБДД есть данные только по авариям, которые они оформляли сами, либо по тем, где есть погибшие и пострадавшие, - продолжил Шапарин. - А то, что оформляется через европротокол, госуслуги, приложения страховых компаний и РСА (Российский союз автостраховщиков — Ред.), в ГИБДД вообще не попадает, они не в курсе таких аварий. Но, еще раз повторю, что даже при этих поправках получится, что женщины - более адекватные, спокойные и рассудительные водители, они меньше попадают в аварии, а если и попадают, то зачастую без тяжелых последствий — это факт.

Bице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Фото: Андрей Минаев

МАМЫ ЕЗДЯТ СПОКОЙНО

Интересно, что думают об этом сами авто-леди.

- Я не делю водителей по половому признаку, - толерантно заявила kp.ru инструктор по безопасному вождению, теле и радиоведущая Екатерина Каренина. - Есть в равной степени прекрасные водители и среди мужчин и среди женщин. Я 20 лет преподаю вождение и в моей практике есть прямо дуб дубом как одного пола, так и противоположного.

И все же у нашего брата-мужика безбашенности больше, признала наша собеседница.

- Женщина априори водит спокойнее, особенно, у кого есть дети, - рассказала Каренина. - С появлением ребенка поведение женщины, в том числе и за рулем, очень меняется. А мужик, хоть трое детей у него, будет гонять, как привык, если у него есть к этому склонность.

НЕ СЛОЖИЛАСЬ ЖИЗНЬ — ВОТ И ХАМИТ НА ДОРОГЕ

По мнению автоинструктора, хамят на дорогах, как правило, те, кто не смогли реализовать себя в жизни.

- Если человек уже и себе и остальным уже все доказал, у него все хорошо и стабильно и в работе, и в жизни, то он и ездит спокойно, - делится своими наблюдениями Екатерина. - Нужен ему адреналин - выезжает куда-то на автодром и там начинает гонять. А те, кто не реализовались, у кого проблемы, те начинают компенсировать это на дороге - устраивают гонки на «солярисах» (KIA-Solaris, одна из самых бюджетных моделей на российском рынке- ред.) Я это по себе замечала. У меня мощная спортивная машина, 700 «лошадей», и на светофоре мне каждый «солярис» пытается навязать гонку. Я на это не ведусь, езжу так, как если бы его не было рядом.

Традиционной темой для шуток среди водителей-мужчин, является то, как женщины паркуются. Действительно, сам замечал — и помедленнее, и расстояния от стеночек и других машин побольше.

- Так это от аккуратности, ответственности и стремления к безопасности! - объяснила мне инструктор Каренина.

А Антон Шапарин вообще считает, что это не более, чем живучий стереотип из «нулевых».

КАК ЕЗДЯТ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ, янв-сент 2022 г.

Число аварий

по вине женщин 11,9 тыс. (-7,4%*)

по вине мужчин 66,5 тыс. (-6,4%*)

В них погибло

По вине женщин 0,7 тыс чел

По вине мужчин 7,8 тыс чел

Пострадало

по вине женщин 15,8 тыс.

по вине мужчин 87,3 тыс.

* - сравнение с 9 мес. 2021 г.

Источник: ГИБДД