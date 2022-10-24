Какая экипировка нужна нашим бойцам

Недобросовестные предприниматели пытаются нажиться на мобилизованных защитниках Родины Фото: Иван МАКЕЕВ

После объявления в стране частичной мобилизации на торговых площадках наметился ажиотажный спрос на спальные мешки, термобелье, туристические коврики и берцы, которыми раньше интересовались лишь опытные туристы-экстремалы. Как известно, спрос диктует предложение, и сложившейся ситуацией тут же не преминули воспользоваться нечистые на руку торговцы, резко взвинтив цены на эти товары, предлагая порой втридорога совершенно некачественные вещи. Подливают масло в огонь и многочисленные слухи, и фейки в социальных сетях о плохой экипировке наших бойцов, и даже вполне реальные жалобы отдельных мобилизованных, которые в спешке и суете получили берцы или шапку не по размеру.

Многие мобилизованные и члены их семей стали заложниками этой параллельной реальности, в которую их погрузили с головой. Это при том, что никакого дефицита в государственном АО «Военторге», что использует в символику Армии России нет, и с ценами там порядок.

Но на беду, как грибы после дождя в городских джунглях разрослись различные частные «Военторг Взлет», «Военторг Военград» с кучей ларьков-франшиз с аналогичными названиями, где ценообразование вызвало оторопь даже у специалистов.

Сейчас этим ударом по имиджу АО Военторг занялась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ситуацией тут же воспользовались предприниматели, что торгуют на сайтах частных объявлений и маркетплейсах типа «Озон» и «Вайлдбериз». Они также взвинтили цены даже на подделки. Российским семьям, и тем, кто регулярно собирает гуманитарную помощь для Донбасса предлагают уже брать кредиты, чтобы одеть и обуть защитников Отечества.

ОПАСНЫЙ СПАЛЬНИК

Тем, кто в эти дни пытался заказать спальный мешок через «Ozon», столкнулись с отсутствием характеристик на большинство товара. Понятно, что армейский спальный мешок должен весить не больше двух кило, быть теплым и при этом максимально компактным. И если эти размеры и цены на большинство товаров доступны, то о других, пожалуй, о самых важных характеристиках нет ни слова.

Военная тайна армейского спального мешка в том, что он должен быть не только теплым, но и состоять из негорючего материала или иметь противопожарную пропитку. Иначе за 8 тысяч рублей можно купить теплый и комфортный «Спальный мешок одеяло» и сгореть в нем заживо.

Кстати, внутренняя сторона армейского спальника должна быть крепкой настолько, чтобы в нем можно было спать в обуви. Босой солдат на передовой может просто не успеть покинуть место обстрела и погибнет первым.

За время спецоперации цена противоосколочных комбинезонов на сайтах выросла с 15 до 90 тысяч рублей.

НЕДЕТСКИЙ КОМБИНЕЗОН

С начала спецоперации живо интересовался на сайтах объявлений противоосколочным комбинезоном. Да, такая интересная форма в армии существует. Она входила в Боевой защитный комплект (БЗК «Пермячка»). Это безусловно, не бронежилет. Но такой комбинезон позволяет задерживать мелкие осколки на излете, что и становятся причиной большинства ранений в современных боях.

А еще позволяет оставаться незамеченным для противника под прицелом-тепловизором, так как материалы такого комбинезона выполнены их негорючих волокон и не так сильно пропускают тепло. Хорошее подспорье для снайпера или разведчика в бою.

Кстати, по той же причине лучше иметь армейский спальный мешок. Его пропитка также позволяет не так контрастно «отсвечивать» на экране оператора вражеского «беспилотника».

Только вот купить не успел: за время спецоперации цена противоосколочных комбинезонов на сайтах выросла с 15 до 90 тысяч рублей. Но сегодня такой комбинезон рискованно покупать даже за десятки тысяч. Как уже говорилось, спрос рождает предложение, и никто не гарантирует, что вам продадут именно то, что указанно в техпаспорте изделия.

Например, за противоосколочные военные комбинезоны часто пытаются выдать рабочие, что предназначены для предохранения от ударов бензопилой.

СОВЕТСКОЕ, НЕ ЗНАЧИТ НАДЕЖНОЕ

Лет семь назад Минобороны распродало множество старой амуниции со складов. Предприниматели взяли оптом тысячи телогреек, фляжек, вещмешков, ремней. Все это сегодня попало на рынок. И несмотря на то, что вся амуниция армейского образца, использовать это в боевой обстановке уже недопустимо. Никто не скажет вам точно, почему она снята с длительного хранения.

Но причины предсказуемы: где-то стал рваться материал, где-то сопрели нитки, алюминиевые фляжки стали разрушаться изнутри. Такие военные вещи сегодня больше представляют коллекционный интерес, а вот использовать их опасно.

Есть еще одна сторона медали, о которой знают только специалисты. Дело в том, что материалы для армейской одежды не используются для гражданской, туристической одежды. Они не всегда противоаллергенные, а водозащитные и огнезащитные пропитки могут вызвать временные расстройства у женщин и детей.

С другой стороны туристическую, охотничью и спортивную одежду, что продается под вывеской «Военторг» по объявлением в интернете тоже рискованно использовать в боевой обстановке. Она не прошла армейскую приемку, а значит просто не рассчитана на ежедневную носку, может не выдержать даже нескольких стирок, а нитки, молнии и пуговицы могут выходить из строя после машинной стирки, обработки высокой температурой и химией. Известно, что тыловики кроме машинной стирки комплектов военной формы могут подвергать ее «прожарке» от насекомых, что часто преследуют солдат в полевых условиях.

Самой большой ошибкой сегодня может стать покупка по объявлениям в сети бронежилетов.

БРОНЕЖИЛЕТ ПО ИНТЕРНЕТУ?

Самой большой ошибкой сегодня может стать покупка по объявлениям в сети бронежилетов. Все споры о том, продаются там настоящие или липовые бронежилеты сами по себе бессмысленны: украинским военным часто поставляют со складов НАТО старые бронежилеты с бронепластинами, что не выдерживают современные боеприпасы.

Любой бронежилет это фактически две сумки, что перебрасываются через голову. В скрытых кармашках этих «сумок» помещаются кевларовые пакеты или бронепластины. При этом в российских маркетплейсах можно купить бронежилет с пластинами от пластиковых пулек страйкбольного оружия. Даже если попытаться заменить их усиленным, то они моментально прорвут карманчики и выпадут.

Вы готовы доверить свою жизнь первому попавшемуся человеку? Никакие «сертификаты соответствия» на веру всерьез принимать нельзя. Бронежилет должен иметь военную приемку и выдаваться в воинской части.

Тоже самое может произойти в бою с туристической обувью. Она может быть удобной, но защищены ли ее подошвы и носки от проколов и осколков стальными пластинами? Обычно в гражданской обуви такие опции не предусмотрены.

ПЛАЩ НЕВЕДИМКА?

На днях решил прикупить себе дождевик, набрал запрос и чуть не упал. Один очень популярный интернет-магазин предложил приобрести дождевик цвета хаки, камуфлированной раскраски всего за 100 000 рублей!!!

Сначала не поверил своим глазам. Проверил. Да, все верно: изделие под названием «Плащ дождевик» будет доставлен за эту сумму вам домой со склада в Коледино через 3 дня. Если денег не хватает, предлагают взять в кредит и платить по 10 000 рублей в месяц.

Может этот плащ какого-то известного бренда? Нет. А может тот самый плащ невидимка? Тоже нет.

В том же разделе «Военторг» рядом с «плащем невидимкой» почти за 9 тысяч рублей маскировочная сеть.

Понятно, что все это обычные куски синтетики. Местами соединены нитками, кнопками, шнурками. Никаких чудесных свойств они не имеют, и ведь не золотые. Откуда же такие цены?!

На днях решил прикупить себе дождевик, набрал запрос и чуть не упал.

КТО ЖЕ СОЗДАЛ ЭТОТ АЖИОТАЖ?

В одном из московских магазинов рассказали, что потребительский спрос на военные вещи вызвали сообщения о том, что у Минобороны не хватает формы для мобилизованных. Такими вбросами по данным Минобороны на регулярной основе занимаются тысячи телеграмм-каналов. Их авторы вещают с территории Украины и ряда других стран.

Ажиотаж подстегивают разными способами. Используют кадры с жалобами наших мобилизованных (многие уже опровергли сами авторы), что не отмечались в военкомате десятилетиями. Им выдали форму по ростовке, которую они указывали в учетной карточке сразу после срочной службы в армии. Подстегивают статьями в СМИ ажиотаж и журналисты, хотя в Минобороны официально заявили, что контрактники обеспечиваются всем необходимым при убытии в зону специальной военной операции.

Благодаря такому ажиотажу крупнейшие российские маркетплейсы разрослись до вещевых рынков из 90-х годов. Сегодня там можно купить все, что душе угодно. Если раньше известные крупные бренды еще присматривали за крупными интернет-площадками, где встречались подделки, то после начала «спецоперации» большинство представительств этих фирм покинули Россию. Этот факт, а также сладкий термин «параллельный импорт» сильно избаловали участников рынка. В Россию хлынул поток турецкой, китайской и вьетнамской военной формы, где мастерские быстро наладили выпуск продукции под заказ потребителя. Свой ширпотреб они даже наловчились украшать логотипами «Военторга» и «Армии России».

Появились и разделы на сайтах маркетплейсов с такими названиями. Они порой легко вводят в заблуждение наших граждан, что тратят сотни тысяч, а порой и миллионы рублей граждан на помощь нашим военнослужащим. Парадокс: пока одна часть России живет на военном положении, другая на нем пытается сказочно обогатиться. Понятно, то бизнес, чай не при социализме живем, но ведь надо чувствовать «берега»!

В ЭТО ВРЕМЯ

Михаил Мишустин потребовал быстро нарастить выпуск продукции, востребованной на фоне СВО. Премьер-министр отметил, что власти должны слаженно работать в целях обеспечения потребностей Армии. Правительство России готовит постановление, призванное урегулировать ситуацию с серьезным ростом цен на военное снаряжение после начала специальной военной операции. Об этом СМИ сообщила сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

Ранее Антимонопольная служба (ФАС) и Генпрокуратура отреагировали на сообщения о спекулятивных ценах. Первое ведомство разослало запросы по крупным маркетплейсам и сетям спорттоваров, чтобы изучить спрос на спальники и туристическое снаряжение, что также стало дорожать.