Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании. Фото: REUTERS

Лет двадцать назад русский философ Дмитрий Галковский придумал «теорию криптоколонии». Согласно ей, теневым центром управления мира является Британия, а многие другие страны, включая Россию, — её тайные (отсюда и слово «крипто») колонии. Кое-что в этой теории тогда выглядело вполне здраво: российские олигархи и многие чиновники-либералы и впрямь регулярно летали в Лондон, где держали «честно нажитые» капиталы.

Но 24 октября «криптоколониальная теория» получила сильный удар. Премьер-министром Соединённого Королевства — уже четвёртым за последние четыре года — стал этнический индус Риши Сунак. То есть выходец из бывшей колонии Британской Империи возглавил бывшую метрополию.

Его называют «потомком мигрантов» — но это не совсем верно. Родители Риши переселились в Альбион в 1960-х годах. Тогдашние мигранты были не чета нынешним: ехали на богатый Запад не сидеть на пособиях, а работать и интегрироваться в общество.

Да и социальный статус его родителей был высоким: до переезда в Англию они жили в британских колониях в Восточной Африке, где индусы, пользуясь диаспоральными связями, десятилетиями успешно «держали торговлю». Оттуда и богатство.

Потому и юный Риши «тусовался» не в бедных кварталах с наркоторговцами — а в компании студентов Винчестерского колледжа, а потом Оксфорда, где учился. То есть в старейших и самых элитных питомниках британской элиты. Эти учебные заведения сразу катапультируют выпускника в высший свет: просто потому, что лет через 20-30 тот же человек, с которым ты играл в школьной команде в крикет, унаследует от своего отца место в Палате Лордов, а ты сможешь ему позвонить по старой дружбе и «зарешать вопрос».

— Моими друзьями были молодые аристократы, а не простой народ, — примерно так вспоминал о тех годах сам Риши (любого другого за подобную фразу съели бы, но если ты критикуешь человека по фамилии «Сунак», то автоматически становишься расистом).

Затем он пересёк океан и продолжил образование в либеральной Калифорнии — в не менее элитном Стэнфордском университете. Из английской элиты — в элиту уже атлантическую. Там наш герой стал «Фулбрайтским стипендиатом» — это специальная программа для одарённых студентов по линии госдепа США. Которая по сути формирует корпус людей с проамериканскими взглядами среди будущих лидеров других стран.

Было это ещё в начале нулевых, глобализм находился на подъёме. Основа глобализма — транснациональные корпорации, а их кровь — мировая финансовая система. Риши сделал блестящую карьеру в этих структурах: сначала работал аналитиком-инвестбанкиром в банке Goldman Sachs, а потом (вместе с бывшими партнёрами по университету, такими же элитариями) управлял и собственным инвестфондом.

В свое время будущий британский премьер закончил престижный американский университет, а затем сделал блестящую карьеру в финансовой сфере. Фото: REUTERS

Но «Мировая Жаба» (теневой контур глобалистского управления) сказала «надо» — и Риши в 2010-х пошёл в политику. Надо признать, пробился он во власть честно: несколько раз выигрывал конкурентные выборы по одномандатному округу в Британии, не чурался работать с электоратом. В 2019 стал главным секретарём, а потом — канцлером Казначейства (нечто среднее между «Минэком» и «Минфином» в Британии).

Многие на Островах его уважают: всё-таки пробился наверх, не рассказывая, как его вместе с другими меньшинствами «угнетали», — а благодаря уму и упорству. Ибо финансовые таланты Сунака не отрицают даже противники: считается, что его умелые действия смягчили экономический удар из-за пандемии коронавируса два года назад.

Затем, когда в сентябре 2022 после затяжного политического кризиса к власти пришла Лиз Трасс — Риши в её кабинет не вошёл. И вот же неожиданность — экономика сразу пошла под откос, из-за чего госпожу Трасс быстро выставили за порог её же однопартийцы.

И настал звёздный час 42-летнего индуса. Правящая партия (да, никаких общенародных выборов — столь важное дело, как антикризисный премьер-министр, решается узким кругом) проголосовала за него. Причём безальтернативно, Сунак был единственным кандидатом. Когда инфляция в Британии — самая высокая среди стран «Большой семёрки», тут уж не до демократических процедур.

Наконец, Риши не просто первый индус, но и первый за много десятилетий открытый миллионер на посту №1. На пару с женой у него — почти миллиард долларов. Жену зовут Ашката Мурти, она тоже индуска из очень высокой касты, наследница хозяина одного из крупнейших технологических гигантов Индии.

Познакомились Акшата и Риши, опять же, в Стэнфорде, где оба учились. То есть это история даже не столько про политику, сколько про то, как вообще на Западе работают «инкубаторы элиты». Будут ли какое-то проблемы в Британии у бизнес-проектов семьи Мурти, когда мужем Мурти-младшей является один из лидеров правящей партии, — вопрос риторический.

Надо ли говорить, что за Акшатой и Риши тянется шлейф скандалов: это и уклонение от уплаты многомиллионных налогов, и американская грин-карта, которой много лет владел Сунак. И какую политику этот «атлантический парень» будет проводить на посту — предсказать несложно. Если Лиз Трасс могла публично пикироваться с президентом США Джо Байденом — то теперь две англоязычные страны, вероятно, снова станут согласовывать свои позиции по ключевым вопросам.

Риши Сунак с дочерью Анушкой на кинопремьере в Лондоне. Фото: EAST NEWS

Например, таким, как Украина. В крупнейших американских СМИ всё чаще звучит критика в адрес Киева, да и возможная победительница предстоящих выборов, Республиканская партия, смотрит на продолжение «оружейных поставок для Незалежной» со скепсисом. У самих на дворе страшнейший кризис со времён Великой Депрессии, и без Украины — трат выше крыши.

Разумеется, никаким «другом Москвы» новый премьер не будет — но можно ожидать, что от постоянных антироссийских провокаций «атлантические партнёры» хоть на какое-то время переключатся на собственные внутренние проблемы. Что, конечно, нам на руку. Впрочем, «короля играет свита», и если в кабинете Сунака останутся «ястребы» наподобие министра обороны Бена Уоллеса, то никаких позитивных изменений может вообще и не быть.