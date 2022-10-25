Разговор по чесноку: почему наши прилавки завалены импортным чесноком, а фермеры не хотят его сажать

Юрий Динтер занимается "чесночным бизнесом" уже семь лет. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ДО 100% ПРИБЫЛИ?

- Вот и «Любаша» наша приехала! - один из совладельцев «Первой чесночной компании» Юрий Динтер в кругу трактористов и других сотрудников встречают на окраине поля грузовик, доверху заполненный ящиками с упомянутым сортом чеснока. Зубчики высыпают в бункер специальной сажалки, трактор потихонечку начинает движение, а Юрий с товарищами бегут за ним, проверять работу. Машина выталкивает зубчики в ровные ряды, ровно через восемь сантиметров, и тут же закрывает их землей. Довольный результатами, тульский чесноковод принимается нахваливать отечественный продукт: и большой (до 180 граммов!), и ароматный, и, в отличие от импортного, по-настоящему «эко» и «био» - химию практически не используют.

- Семь лет к этому шли, - констатирует он, показывая на уходящую технику и, улыбаясь, рассказывает, как с друзьями попал в эту чесночную историю, хотя раньше никто из них не имел отношения к сельхозке: до поры до времени они занимались изготовлением всевозможной строительной техники и инженерно-промышленный бизнес шел неплохо. А потом вдруг как отрезало.

- В 2015-м у нас резко рухнули продажи строительной техники, - вспоминает Юрий Динтер. - Сели и стали думать, чем заняться, на что переориентироваться, чтобы на плаву хотя бы остаться. Оказалось, что в России почти отсутствует малая механизация в сельском хозяйстве, хотя спрос есть. И как-то так само собой вышло, что обратили внимание на технику, связанную с выращиванием чеснока. Разобрали одну импортную машину, посмотрели, как там все устроено, доработали, опробовали на одном поле — ничего вроде урожай… Учиться пришлось на ходу, изучая технологии и обращаясь к ученым. Пару лет назад даже приобрели все права на отечественный сорт «Лидия», который пока не продаем — апробируем и размножаем. Растем, бизнес перспективный, высокодоходный, до 100% прибыли!..

В этом месте я вспоминаю цифры статистики и прерываю Юрия - что-то здесь явно не сходится...

Многие российские фермеры, с азартом переключившись на чеснок, только в процессе начинают понимать, насколько это трудоемкий бизнес... Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«КАК КОНКУРИРОВАТЬ?»

И задуматься есть над чем. Ведь если верить утверждению о 100-процентной прибыли, в чеснок просто обязаны рвануть все фермеры страны. Однако на практике происходит все ровно наоборот: по данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса, за последние два года фермеры снизили сборы чеснока с 11,1 до 6,3 тысячи тонн (см. «Только цифры») - почти в два раза! А площади под эту культуру за тот же срок сократили с 2,4 тысячи до 1,7 га. Что происходит-то?

Только цифры Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Юрий тяжело вздыхает и показывает чат, в котором около 150 чесноководов со всей страны делятся своими болями: цены в этом сезоне сильно обвалились, многие не смогли окупить вложений и кто-то уже в эту озимую посадочную кампанию засомневался: а не сократить ли площади или, может быть, вовсе перейти на другие культуры?..

Большинство уверены, что одной из причин обвала стала временная отмена ввозных пошлин на ряд товаров, включая чеснок. Эта мера была введена на полгода, до 30 сентября, и была призвана сдержать рост потребительских цен.

- С одной стороны, забота о конечном потребителе понятна, - продолжает Юрий. - Но с другой: при таком подходе отрасль так и останется в зачаточном состоянии. Вот в Китае: если ты продукцию на экспорт отправил, тебе субсидируют до 40 процентов его стоимости. У нас же наоборот - снизили субсидию «на содержание элитных сортов чеснока». Как итог всего этого: китайцы на опте предлагают 60-80 рублей за кило, примерно такие же цены у узбеков и киргизов.

- А у нас?

- Около 100-110. Это себестоимость. И как конкурировать-то, когда рынок забит дешевым импортом? И дело далеко не только в пошлинах. Многие наши фермеры, с азартом переключившись на чеснок, только в процессе начинают понимать, насколько это трудоемкий бизнес, и, разок обжегшись, бросают это дело.

Чтобы засеять гектар, нужно примерно полторы тонны семян чеснока. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Юрий долго загибает пальцы, перечисляя всевозможные операции: хорошенько высушить, протравить, разделить на зубчики, откалибровать, посадить, наконец. Потом несколько раз прополоть, вовремя убрать «стрелки», обработать от вредителей и болезней… Отдельная головная боль — хранение. Дедовский способ - в пучках на чердаке не подходит: где найти такой чердак под промышленные объемы? Да и померзнет зимой… Хранить же в навал — одни потери («40% на выброс пошло, когда в плюсовой температуре хранили»). Оптимально — при -1 градусе, но для этого нужно потратиться на оборудование.

- А как же 100 процентов прибыли?…

- Она может быть такой при определенных условиях! Поехали, сам все увидишь.

НУЖНА МЕХАНИЗАЦИЯ, НО...

Два его сотрудника загружают чеснок в некую машину. Оттуда он выходит уже разделенным на зубчики, которые скоро пойдут на посадку.

- А теперь представь, что этой дробилки у меня нет, - начинает он преподавать чесночную экономику. - На гектар нужно примерно полторы тонн семян, на 10 га — 15 тонн. Смогут они вдвоем вручную чеснок на зубцы поделить? Нет, руки отвалятся! Значит, мне нужно нанять еще человек 50 и каждому заплатить по 2 тысячи за смену. В итоге - при механике на дробление и калибровку в себестоимость добавляется 6 рублей, при ручном труде (а это у большинства фермеров) — до 30! То же самое касается всех других операций. Мы это поняли в самом начале, многое в этом процессе уже механизировали, в том числе, за счет собственных разработок. И в этом году вышли на себестоимость в 40 рублей — вполне себе можно конкурировать с импортом! Цель — дойти до 30 рублей затрат на кило! Механизация чесночных хозяйств решит очень многие вопросы по самообеспеченности страны чесноком и развитию отрасли, но...

- … У фермеров нет денег… - продолжаю я за него.

Он согласно кивает и выводит цифры: 400 000.

- Это в евро, чтобы максимально механизировать всю цепочку. Причем, часть машин в России не производится. И вот здесь бы помощь государства сильно пригодилась, но мы ее не видим. Айда дальше.

Максимально механизировать всю цепочку бизнеса по выращиванию чеснока обойдется примерно в 400 тысяч евро. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«СТАНЕТЕ БОЛЬШИМИ, ТОГДА И ПРИХОДИТЕ»

Дальше — это на мини-завод компании, который расположился на окраине Тулы. В цеху стоят несколько уже готовых к отгрузке чеснокопосадочных машин, калибраторы и сушилки с дробилками. Сотрудники завода с гордостью говорят о том, что в этом году продали больше 50 уникальных машин и тут же грустнеют: если многие фермеры задумались отказаться от чеснока в своих хозяйствах, то будут ли брать эту технику дальше? Кроме того, из-за повышения цен на все и вся, дороговатые машины получаются.

- Вот эта стоит полмиллиона, - проводят для меня экскурсию. - Тут одного металла на 100 тысяч, прикатывающие катки — 24, болтов — на 15, гидравлики на 25... А еще работа, зарплата, налоги, амортизация оборудования… И плюс 10,4 рубля за киловатт-час энергии. Сельхозкой мы не считаемся, а потому тариф, как для крупного предприятия. Но почему?

- За свои деньги разрабатываем, а это очень дорого, - продолжает директор предприятия Валерий Золотухин. - Чтобы сделать сажалку, аналогичную испанской, нужно миллиона три-четыре на разработку потратить. И было бы неплохо субсидии на такие работы получить. Писали везде, конечно, но суть ответов примерно такая: вот станете большими, тогда и приходите. При этом (парадокс!) мы знаем несколько больших предприятий, которым давали деньги на разработку подобной техники. Они сделали какое-то никому ненужное фуфло и все на этом… Где-то наверху, в отчетах, наверное, есть документ о том, что у нас все давно разработано…

«КИРГИЗЫ ОЧЕНЬ МОЩНО ЗАШЛИ»

Компаньоны заглядывают в отчетные документы и попутно удивляются: львиную долю созданных ими механизмов для чеснока забирают фермеры Татарстана.

Один из образцов российской сельхозтехники для выращивания чеснока. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- У них субсидии региональные на эту технику есть, почему бы в других регионах не ввести нечто подобное? Это серьезно подняло бы промышленное выращивание чеснока в России.

«А с киргизами что делать? Они в этом году очень мощно зашли, все оптовки завалены», - тем временем появляется новый вопрос в чате чесночников. И в самом деле — Киргизия и без того в беспошлинной зоне торговли с Россией находится. И наращивание поставок из этой страны тоже беспокоит отечественных чесноководов.

- Киргизы «валят» цены короткий период - тема с холодильниками для хранения у них пока не развита, но они создают компании и механизируются, рано или поздно дойдут до холодильников, - соглашается Юрий Динтер. - И другие тоже.

Понимают это и его коллеги, все активнее призывая друг друга объединяться в ассоциацию. Чтобы через нее, например, разговаривать с торговыми сетями, сообща использовать технику, сбиваться в кооперативы и преодолевать трудности. Но главное — чтобы эта ассоциация транслировала сельхозчиновникам свои чаяния и пожелания. Соответствующий «стол заказов» от чесноководов уже формируется: нужна отдельная программа поддержки отрасли с дешевыми кредитами и налоговыми льготами. Вхождение в сети («да пускай и Китай, и Египет, и другие присутствуют. Но при этом нужно обязать сети, чтобы рядом всегда лежал отечественный чеснок, с соответствующей надписью»). И, конечно, как следует подумать о поддержке механизации отрасли, которая может заметно сбавить себестоимость продукта, а, значит, сильно повысит конкурентоспособность русского чеснока.