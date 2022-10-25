Улыбайтесь. Даже фальшивые улыбки делают людей счастливее

Дружба начинается с улыбки. Фото: Shutterstock

От улыбки станет всем теплей

Ученые 19 стран проверили гипотезу, пропетую Крошкой Енотом в одноименном советском мультфильме. А именно выяснили, насколько правомерно предполагать, что любая улыбка улучшает настроение – даже фальшивая. Дежурная, как ее иногда называют. Или притворная.

К исследованиям пытливые экспериментаторы подключили жителей своих стран – в общей сложности 3878 человек, которые фальшиво улыбались тремя способами. Одни копировали актеров – улыбки на их лице. Другие удерживали во рту карандаши таким образом, что со стороны казалось, будто бы губы расплывались в улыбки. Третьи просто кривили рот, искусственно приподнимая уголки. А чтобы испытуемые ничего не поняли и не улыбнулись искренне, им давали решать задачи – очень простые. Люди думали, что цель экспериментов определить, меняются ли умственные способности в зависимости от «механического воздействия». Решив очередную задачку, докладывали, насколько счастливыми себя почувствовали. Ученые же оценивали колебания в уровне эмоций.

Оказалось, что осчастливливали себя все, но более всего те, которые имитировали выражение лиц актеров. По сути, отвечали улыбками на улыбки. Чуть меньше счастья выпадало на долю приподнимавших вверх уголки губ. И едва заметные эмоциональные изменения были обнаружены у тех добровольцев, которые пользовались карандашами.

Таким образом исследователи пришли к выводу, изложив его в журнале Nature Human Behavior: даже движение губ – сокращение мышц лица повышает настроение. А значит, как-то положительно действует на психику.

Поделись улыбкою своей

Улыбаться – да хоть как – советуют американские психологи. Главное, чтобы на фото не выглядеть смурными.

Исследователи под руководством Мэтью Хертештейна (Matthew J. Hertenstein) из Университета ДеПау (DePauw University) в штате Индиана (США) изучили фотоальбомы молодых людей и подсчитали процент карточек, на которых эти люди были запечатлены улыбающимися - в половозрелом, но холостом и незамужнем возрасте. Оценили их в баллах - от 1 до 10. Меньшую оценку давали альбомам, в которых было до 10 процентов фото с улыбками. Максимальную - если их набиралось от 90 процентов и выше. Попадались, кстати, альбомы, в которых человек улыбался на каждой своей карточке.

Далее психологи расспросили владельцев альбомов об их личной жизни. И выяснилось: никто из людей с рейтингами 9 - 10, женившись или выйдя замуж, не развелся. А больше половины неулыбчивых - с рейтингами 1 - 2 - расстались быстро.

Ученые копнули глубже. Обратились к мужчинам и женщинам, которым уже перевалило за 60 лет. Посмотрели их детские карточки (в возрасте около 10 лет). Обнаружился тот же феномен, хотя и немного в иных пропорциях. Среди тех, у кого рейтинг улыбчивости составлял от 9 до 10, прочными браками отличились примерно 90 процентов. А среди людей с низшими рейтингами семейные узы сохранили менее 60 процентов.

В среднем же, по расчетам ученых из Индианы, люди, которые предпочитают улыбаться на фото, разводятся в пять раз реже «хмурых».

- Возможно, улыбчивость вообще и то, что люди подбирают в альбомы радостные фото, свидетельствуют о позитивном восприятии жизни, - рассуждает Хертештейн. - И такие оптимисты легче переносят трудности. Или притягивают к себе столь же радостных. Или они более покладистые. Не знаю...

Ученый твердо убежден лишь в одном: эмоции, которые человек проявляет в раннем возрасте, влияют на его дальнейшую судьбу.

Сокращение лицевых мышц каким-то образом действует на психику. Фото: Shutterstock

КСТАТИ

А почему мы так мало улыбаемся?

Русские и в самом деле мало улыбаются. В отличие от иностранцев. Таинственная русская душа так себя проявляет? Не исключено. Доля истины в этом есть. Или просто у нас не принято «лыбиться» по любому поводу?

Принципиальное отличие, выражаясь научным языком, коммуникативного поведения их и нас еще в 90-е годы прошлого века выявил доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РФ, специалист по когнитивной лингвистике профессор Воронежского государственного университета Иосиф Стернин. Несколько работ написал, изучая феномен. К сожалению, в марте нынешнего 2022 года ученый ушел из жизни на 74 году жизни. Последнее его исследование называлось «Улыбка в русском коммуникативном поведении».

Вот что подметил профессор:

1. Из вежливости мы не улыбаемся

Иностранцы улыбками приветствуют друг друга. Мы же считаем такие их улыбки дежурными - неискренними. А то и подозрительными - вдруг задумали недоброе и скрывают свои истинные намерения?

К тому же у нас вообще не принято улыбаться незнакомым. Равно как и автоматически отвечать улыбкой на улыбку. Или улыбаться, случайно встретившись с кем-то взглядом. Как в США. Мы же привыкли отводить взгляд.

Страны, в которых фальшиво улыбались.

Увидев адресованную себе улыбку, наш человек чаще всего хмурится, потому что начинает мучиться в догадках: «Мы что, знакомы?» Или, наоборот, расценивает улыбку как приглашение вступить в контакт. Кстати, может, мы не улыбаемся еще и потому, что и сами опасаемся: вдруг незнакомец или незнакомка полезут знакомиться.

2. Мы не улыбаемся, совместно глядя на маленьких детей или домашних животных

У американцев такое ми-ми-ми принято. Ты просто обязан умильно улыбаться. Иначе будешь считаться злобным идиотом. А у нас не принято. Наверное, в силу все того же: умильные улыбки считаются неискренними.

3. Мы улыбаемся только тем людям, к которым лично расположены

Русская улыбка в отличие опять же от западной демонстрирует тому человеку, которому она адресована, что улыбающийся относится к нему с личной симпатией. А к незнакомым нет личного расположения.

Серьезному делу - серьезное лицо

4. Мы улыбаемся, когда у нас хорошее настроение

Иностранцы могут улыбаться лишь для того, чтобы поднять настроение собеседника, чтобы сделать ему приятное, чтобы поддержать. Таких функций, как считает Иосиф Стернин, у русской улыбки нет. Если русские кому-то улыбаются, значит, они действительно хорошо относятся к этому человеку, а сами при этом находятся в приподнятом настроении.

Кстати, для поднятия собственного настроения у русских улыбаться тоже не принято. Общественное мнение это, как правило, осуждает. Женщина, к примеру, легко может услышать вслед: «Ее муж бросил, семеро детей по лавкам, а она ходит зубы скалит».

Совсем не эмоциональную улыбку можно имитировать с помощь карандаша. Фото: Shutterstock

5. Не принято улыбаться, если занят серьезным делом

Мы полагаем, что серьезные люди должны быть серьезными. Иначе уважительного отношения к себе они не дождутся. Поэтому мы видим: не улыбаются пограничники, таможенники, чиновники на рабочем месте - как крупные, так и мелкие, гаишники...

Не улыбаются и дети на занятиях - им не дают. По наблюдению профессора, одно из самых распространенных замечаний учителя в российской школе: «Что улыбаешься, пиши!»

6. Каждая наша улыбка должна быть обоснована

Русский человек не будет улыбаться просто так, потому что знает: причина его улыбки должна быть понятна окружающим. Если она непонятна, окружающие могут начать серьезно беспокоиться. И задавать вопрос: «Чё лыбишься?!»

7. Доволен жизнью? Тогда можешь улыбаться

Мнение Стернина: «Достойной - и фактически единственной - причиной для улыбки в русском общении признается текущее материальное благополучие улыбающегося». В этой связи профессор вспоминает знаменитый призыв Дейла Карнеги «Улыбайтесь!». И приводит обычную реакцию на него русской аудитории: «Чему улыбаться? Денег не платят, вокруг одни проблемы…»

Ученый обращает внимание на слово «чему». И делает вывод, что русское сознание не воспринимает улыбку как адресованную «кому», не видит в ней коммуникативного смысла. Но относится к ней как к сигналу того, что улыбающийся - «в шоколаде». А если нет, то давно известно: «Смех без причины - признак дурачины».

К СЛОВУ

«Прежде всего видишь зубы»

Сатирик Михаил Задорнов называл «дежурную» американскую улыбку хронической, а Михаил Жванецкий говорил, что американцы улыбаются, как будто включены в сеть. Максим Горький писал, что у американцев на лице прежде всего видишь зубы.