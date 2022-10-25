Интервенция Запада против России: сейчас и 100 лет назад

Август 1918 года, Владивосток. Американские войска маршируют перед зданием, занятым под штаб чехословаков. Японцы в почетном карауле. Фото: wikipedia.org

Ровно 100 лет назад японский экспедиционный корпус оставил Владивосток, в город вошла Народно-революционная армия красных под командованием Иеронима Уборевича. Это считается финалом Гражданской войны в России.

Эта круглая дата - хороший повод поразиться, как интервенция стран Запада (да и Востока) тех лет против России похожа на сегодняшнюю.

Об этом «КП» говорила с профессором МПГУ, кандидатом исторических наук Германом Артамоновым и автором романов «Держатель знака» (о Гражданской войне в России) и «Мечеть Парижской богоматери» (о грядущей гражданской войне в Европе) Еленой Чудиновой.

АНГЛИЧАНКА ГАДИТ

- Герман Анатольевич, зачем другие страны вмешались в нашу Гражданскую войну?

- Запад просто решил продолжить свою колониальную экспансию. Но с новой - «теневой» стратегией. Чтоб выкачивать ресурсы не напрямую, а через местные структуры. Британия, США, Франция почти не проливали кровь своих солдат в Гражданской войне в России. Не вступали напрямую в сражения с Красной армией. Но были западные «добровольцы», пассионарии, готовые рискнуть жизнью ради куша.

- Притом были военные поставки белым из Англии?

- Снаряжения армии Деникина британцы поставили на полмиллиона человек. Вообще войска белогвардейцев тогда снабжались оружием и боеприпасами в основном из-за рубежа. И ряд исследователей полагают, что среди факторов победы красных - изменение политики экс-союзников по Антанте. В первую очередь отказ англичан финансировать белое движение и давать им оружие.

- Именно Британия активнее всего помогала белым?

- Так говорят, но это не вполне корректно. Там были и французы с поляками. Как сейчас говорят, «коллективный Запад».

НЕ «ПРЕДАТЕЛЬСТВО», А «ИНТЕРЕСЫ»

- Но этот «коллективный Запад» предал сначала российскую монархию, а потом и белогвардейцев?

- Так, с их точки зрения, они преследовали свои интересы. Семья Романовых была одной из богатейших в Европе. Ей на частных правах принадлежали золотые рудники, предприятия. Личный золотой запас императора был вывезен в Банк Лондона. И когда мы говорим о британских поставках тому же Деникину - царское золото, полагаю, их вполне окупило.

- Как их силы повлияли на сам ход Гражданской войны?

- Не так значительно, чтобы стать решающими. Просто идея, которую несли большевики, в цивилизационном смысле была ближе ментальности большинства русских людей. За идею социальной справедливости был народ - и Запад изменить это не мог.

ПОНЯТЬ, НО НЕ ПРОСТИТЬ

- Когда они поняли это?

- Они это понимали и прежде! Первая, а потом и Вторая мировые войны показали: если народы в России поднимаются, при открытом внешнем вторжении это рождает такую волну патриотизма, которая сметет все.

- Нынешняя ситуация с военной помощью Запада Киеву схожа с той интервенцией?

- Пересечения есть. И методы похожи. Война ведется чужими руками. Трагизм в том, что руками наших ближайших соседей - фактически частью большого русского народа - украинцами. Но все же нынешнее столкновение - не Гражданская война. Сто лет назад она была социально-классовой. Сейчас же со стороны Украины это национализм плюс интересы олигархата. А со стороны России - борьба с внешней угрозой - экспансией Запада и тем же украинским национализмом, плюс защита русских. Но технологии прежние: инструкторы, наемники, поставки, финансы.

Но есть тревожный момент. Более 30 лет в умы и души нашего народа вливали то, что лучшее делается в мире, который нам сейчас противостоит. И массовое сознание оказалось к этому не готово.

Только факты Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

БЫЛИ ЯПОНЦЫ

Писатель и историк Елена Чудинова не согласна с тем, что уход японцев - последняя точка Гражданской войны.

- Елена Петровна, 25 октября 1922-го - финал Гражданской войны?

- Уход японцев и финал Гражданской войны - не одно и то же. И почему именно уход японцев - это финал Гражданской войны? А последовавшие потом восстания крестьян, например, Тамбовское восстание?

- Но Гражданскую войну в учебниках истории все равно связывают с интервенцией.

- Это не была война с чехами, японцами или британцами. Притом что та же Чехия по завершении нашей Гражданской войны материально очень быстро приподнялась - по «непонятным причинам». Они же «просто охраняли» идущий на восток через Сибирь золотой запас России.

- Почти все интервенты стояли в портах - в Архангельске и Мурманске, Одессе и Владивостоке...

- Когда я слышу от «экспертов» про миллион интервентов, ходивших тогда по России, я поражаюсь. Да все экспедиционные корпуса вместе взятые не наберут до этой цифры! И они никогда бы не поддержали реставрацию династии Романовых, провозглашенную на том самом Приамурском соборе, где почетным председателем заочно был избран патриарх Тихон. В конце октября Земская рать (остатки Добровольческой армии), числом 7 тысяч человек, не поддержанная японцами, проиграла превосходящим силам Красной армии. Вот это и было последнее сражение Гражданской войны.