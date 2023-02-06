Всплыла постыдная правда о личной жизни Марии Шукшиной

Актриса Мария Шукшина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Шукшина трижды была замужем. От своих избранников актриса родила четверых детей. Личную жизнь дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной старается держать в секрете. Однако на днях стали известны скандальные детали о звезде экрана.

Первым мужем Марии Шукшиной был переводчик Артем Трегубенко. От него она родила дочь Анну. Этот брак был скоротечным. "Мой первый муж сделал мне предложение весьма необычным и романтичным образом. С букетом цветов и кольцами он залез на шестой этаж без всякой страховки. Это было неожиданно и незабываемо. Испытать подобное счастье желаю каждой женщине", - вспоминала о первом супруге звезда.

Второй муж звезды - бизнесмен Алексей Касаткин. От него артистка родила сына Макара. "Влюбляюсь я очень быстро и также быстро остываю, натура у меня не то чтобы ветреная, но я творческий человек, поэтому мне нравятся гениальные люди, гениальные партнеры, гениальные режиссеры", - откровенничала Шукшина.

Родители ее второго избранника приняли артистку холодно. После развода второй супруг похитил сына, актрисе пришлось обращаться в правоохранительные органы, после чего мальчика удалось вернуть.

Третий избранник - бизнесмен Борис Вишняков. В отношениях появились сыновья-близнецы Фома и Фока. С отцом мальчиков у звезды отношения сложились очень драматично. Постоянные ссоры на почве ревности обернулись тем, что артистка решила расстаться с избранником. Вот только Вишневский был против мирного разрешения семейного конфликта.

В свою очередь, старшая дочь актрисы Анна заявляла, что отчим поднимал на нее руку. "Он мне предлагал делать фотографии в неглиже. Он неоднократно крал деньги из сейфа моей мамы", - делилась девушка, известная своими скандальными выходками с продажей квартир бабушки Лидии Федосеевой-Шукшиной.

А недавно огорошила признанием о том, что ее родительница дралась со вторым мужем. По ее словам, мать доводила супруга до бешенства. "В детстве их ссоры с Касаткиным - просто дом трясся, все ходуном ходило. Это они так дрались", - сообщила она в эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

А однажды Анна проснулась и увидела стену в крови. "Я ребенок. Это потом было постоянно. Битое стекло, двери нараспашку и никого нет. И это потом было постоянно. У меня такого даже в голове не было, чтобы так довести мужчину, чтобы так себя вести", - поведала Трегубенко.

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