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В мире6 февраля 2023 5:10

В Турции произошло самое сильное за последние сто лет землетрясение

Официально сообщается о 76 погибших, однако число жертв быстро увеличивается
Авторы (2):
Людмила ПЛОТНИКОВА
Алёна ПАЛАЖЧЕНКО
Подземные толчки начали сотрясать турецкую провинцию Кахраманмараш рано утром, их сила составила 7,4 балла.

Подземные толчки начали сотрясать турецкую провинцию Кахраманмараш рано утром, их сила составила 7,4 балла.

Фото: REUTERS

Турецкая провинция Кахраманмараш оказалась в эпицентре мощного землетрясения. Подземный толчок всколыхнул землю в 4 утра, его сила равнялась 7,4 баллам.

Землетрясение также ощущалось в соседних с Турцией странах – Сирии и Ираке.

Город Диярбакыр. Спасатели пытаются пробраться к человеку, зажатому плитами.

Город Диярбакыр. Спасатели пытаются пробраться к человеку, зажатому плитами.

Фото: REUTERS

В провинции Малатья сообщили о гибели, как минимум, 23 человек, еще 420 получили ранения. Сообщений о жертвах в Кахраманмараше пока не поступало. Также нет никаких сведениях о пострадавших в результате землетрясения россиянах. Но с учетом данных, которые сообщили губернаторы провинций Диярбакыр и Османие, общее число погибших составляет сейчас 51 человек.

Подземные толчки ощущались в курортных городах турецкой Ривьеры – Адане, Аланье, Сиде, Анталье. По имеющимся на этот час сведениям, жертв и разрушений там нет.

А вот в сирийском Алеппо разрушены многие здания, людей достают из-под завалов.

Фото: REUTERS

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу объявил несколько провинций зонами с высоким уровнем тревоги: сейсмологи не могут гарантировать, что сильные толчки не будут продолжаться.

Фото: REUTERS

Сегодняшнее землетрясение стало сильнейшим, произошедшим в Турции за последние 100 лет наблюдений.

Стихийным бедствием затронуты 10 провинций в центральной и юго-восточной части страны. Больше всего пострадали провинции Газиантеп, Малатья, Кахраманмараш, Адыяман, Диярбакыр.

По состоянию на 8.00 мск Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о 76 погибших и 440 раненых. Однако это предварительные данные. Разбор завалов продолжается, число жертв может значительно возрасти. Сотни зданий разрушено, в том числе многоэтажных. Сообщается об обрушении в провинции Адана 14-этажного жилого здания. После первого подземного толчка произошло более 30 афтершоков с максимальной амплитудой 6,6 баллов.

Фото: REUTERS

Турецкое телевидение показывает кадры из затронутых землетрясением провинций, на которых видны сильные разрушения. Некоторые дороге разрушены, движение на них остановлено. В прямой эфир выходят главы городов и сообщают о ходе спасательных работ. Многие не дают данных о погибших и раненых в связи с тем, что точных цифр пока нет.

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