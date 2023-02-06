В Турции произошло самое сильное за последние сто лет землетрясение

Подземные толчки начали сотрясать турецкую провинцию Кахраманмараш рано утром, их сила составила 7,4 балла. Фото: REUTERS

Турецкая провинция Кахраманмараш оказалась в эпицентре мощного землетрясения. Подземный толчок всколыхнул землю в 4 утра, его сила равнялась 7,4 баллам.

Землетрясение также ощущалось в соседних с Турцией странах – Сирии и Ираке.

Город Диярбакыр. Спасатели пытаются пробраться к человеку, зажатому плитами. Фото: REUTERS

В провинции Малатья сообщили о гибели, как минимум, 23 человек, еще 420 получили ранения. Сообщений о жертвах в Кахраманмараше пока не поступало. Также нет никаких сведениях о пострадавших в результате землетрясения россиянах. Но с учетом данных, которые сообщили губернаторы провинций Диярбакыр и Османие, общее число погибших составляет сейчас 51 человек.

Подземные толчки ощущались в курортных городах турецкой Ривьеры – Адане, Аланье, Сиде, Анталье. По имеющимся на этот час сведениям, жертв и разрушений там нет.

А вот в сирийском Алеппо разрушены многие здания, людей достают из-под завалов.

Фото: REUTERS

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу объявил несколько провинций зонами с высоким уровнем тревоги: сейсмологи не могут гарантировать, что сильные толчки не будут продолжаться.

Фото: REUTERS

Сегодняшнее землетрясение стало сильнейшим, произошедшим в Турции за последние 100 лет наблюдений.

Стихийным бедствием затронуты 10 провинций в центральной и юго-восточной части страны. Больше всего пострадали провинции Газиантеп, Малатья, Кахраманмараш, Адыяман, Диярбакыр.

По состоянию на 8.00 мск Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о 76 погибших и 440 раненых. Однако это предварительные данные. Разбор завалов продолжается, число жертв может значительно возрасти. Сотни зданий разрушено, в том числе многоэтажных. Сообщается об обрушении в провинции Адана 14-этажного жилого здания. После первого подземного толчка произошло более 30 афтершоков с максимальной амплитудой 6,6 баллов.

Фото: REUTERS

Турецкое телевидение показывает кадры из затронутых землетрясением провинций, на которых видны сильные разрушения. Некоторые дороге разрушены, движение на них остановлено. В прямой эфир выходят главы городов и сообщают о ходе спасательных работ. Многие не дают данных о погибших и раненых в связи с тем, что точных цифр пока нет.