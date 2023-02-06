Им даже США не ставят ультиматумы. Украина дерзнула диктовать условия Израилю

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

История повторяется, в виде фарса или в каком ином – это не главный вопрос. Но повторяется. Помните, как Киев отказался встречать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, требуя от него сначала выполнить ряд условий. После того, как Германия возмутилась, а весь мир покрутил пальцем у виска, Киеву пришлось приносить свои извинения, что-то блеять про "не так поняли" и т.д. Но уроков из той ситуации в руководстве Украины не извлекли. Вернее, они поняли, что так вести себя можно, ведь Германия все равно все проглотила и до сих пор "обиженная ливерная колбаса" канцлер ФРГ Олаф Шольц выполняет все пожелания и хотелки Киева.

Решили повторить. На днях новый глава МИД Израиля Эли Коэн (тезка легендарного израильского разведчика) выразил желание нанести визит в Киев. И у Зеленского вспомнили, как взяли в оборот Штайнмайера. Как сообщил портал Walla, Киев выставил Коэну сразу несколько условий, и только выполнение всех трех способно обеспечить его встречу с президентом (пока еще) Украины Владимиром Зеленским.

Израиль должен в своем "четком публичном заявлении" решительно и бесповоротно "осудить агрессию России и поддержать территориальную целостность Украины". Но это только первый шаг, первое необходимое условие.

Глава МИД Израиля Эли Коэн. Фото: REUTERS

Второе заключается в том, что Израиль должен не менее публично поддержать "мирный план" Зеленского, который заключается в полном выводе российских войск с территории, которую в Киеве считают своей. Речь идет не только о Запорожской и Херсонской областях, но и о ЛДНР, и о Крыме. Кроме того, Израилю нужно продолжить лечение украинских солдат и оказание им помощи в восстановлении после ранений, как это происходило и ранее.

Но самое главное еще впереди. Третьим необходимым условием для рандеву Коэны и Зеленского Киев обозначил выделение ему Израилем льготного кредита на сумму не менее 500 миллионов долларов. Естественно, без всяких гарантий когда-либо вернуть этот долг.

- Президент не будет встречаться с Эли Коэном просто ради фотосессии, - заявил высокопоставленный украинский чиновник. - Проведение встречи зависит от готовности Израиля предпринять шаги в пользу Украины.

Это как раз понятно. Просто ради фотосессии Зеленский готов встречаться только со своими коллегами по бывшему актерскому цеху, Шон Пенн, например, Анжелина Джоли, еще какие-то совсем неизвестные или уже погасшие "звездульки". И пусть там сейчас с Пенном разгорается скандал с домогательствами в его фонде или растрате собранных денег не по назначению – это мировая величина. Для Зеленского. А тут всего–навсего какой-то министр. Да тьфу на него. У Зеленского самого этих министров – пруд пруди, он их даже периодически меняет, как это произойдет в очередной раз в ближайшие день-два. Ты там, это, министр, деньги давай! Тогда будет разговор.

По мере проведения СВО неадекватность украинской власти и Зеленского, в частности, все больше зашкаливает с каждым днем. Израиль до сих пор славился своей неуступчивой позицией. Пока столица государства находилась в Тель-Авиве, оно также никогда никому не прощала оскорблений, а прозвучавшее из Киева и является по всем нормам международной дипломатии таким оскорблением.

Что-то подсказывает, что на этот раз Украина серьезно зарвалась, и в этом случае тот факт, что президент Украины еврей (типичный аргумент Киева, когда надо кого-то прогнуть в свою пользу), не имеет никакого значения. С той стороны тоже евреи. И гораздо более кошерные.

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