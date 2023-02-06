"Мысленно попрощался с жизнью": кошмарное землетрясение в Турции глазами русских

Разрушительное землетрясение на юге Турции унесло сотни жизней. Фото: REUTERS

- Что там у вас творится? Все живы?! - так началось мое утро в Аланье, где я оказалась в разгар мощнейшего землетрясения в Турции. А у нас что-то творится..?

Звонки, сообщения, лента новостей. Я даже не сразу вспомнила, что ночью просыпалась от толчков - кровать ходила ходуном, тряхнет - и затихнет, снова тряхнет. Сильнее обычного, отметила спросонья и на всякий случай проверила телефон: сообщения о землетрясении нет, значит, все в порядке.

И только в 8 утра, когда испуганная родня из России прорвалась с телефонными трелями, а Телеграм окатил ушатом жутких кадров, пришло осознание. Как же нам повезло, - первая мысль. И вторая, от которой зашевелились волосы на голове: ТЕ люди ведь тоже спали, когда их дома за секунды стали грудой обломков...

Эпицентр ЧП пришелся на юг страны, где около четырех утра произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7 баллов, прокатившееся по ближайшим регионам серией разрушительных толчков. Больше всех пострадали провинции Кахраманмараш, Османие, Малатья, Хатай, города Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр. Это коренная, нетуристическая Турция, которая россиянам практически не знакома. А вот Мерсин и Адана, где несколько зданий превратились в руины, русскими очень даже заселены.

Дорога из Аданы. Фото: из соцсетей

- Мерсин. Проснулась в 4:20 от ощущения, что меня кто-то пытается растолкать. Потом вдруг тряхнуло страшно, с полок посыпались цветы, в шкафу распахнулись дверцы. Схватила ребенка, паспорт и побежала на улицу, - пишут в русскоязычных чатах Мерсина. - На улице соседи прыгали в машины и уезжали на пустынные участки. Ливень, холод, темнота, паника. Пережидали во дворе на открытом участке. Слава богу, все обошлось. Зашли домой в 6 утра.

- Мы с мужем на кровати проехали до окна через полкомнаты, сразу вскочили, собрали рюкзак - деньги, ноут, документы, и быстрее на улицу. Наш дом устоял, но внизу улицы рухнула многоэтажка, узнали потом по вою сирен, - делятся жители Аданы, публикуя шокирующие кадры, на которых люстра с бешеной скоростью крутится под потолком.

Вести из самых "русских" районов - городов Анталия и Аланья на побережье Средиземного моря, где наших соотечественников десятки тысяч, по сравнению с этим ужасом, достаточно мирные. Кто-то спокойно проспал всю ночь, не заметив толчков, другие же отделались легким испугом.

- У меня 11-й этаж, пока понял, что к чему, всё уже закончилось. Но потом объявили цунами, и это было куда страшнее... Мысленно попрощался с жизнью. Слава богу, через 10 минут предупреждение отменили, - описывает житель Анталии. - Собака как чувствовала, вся тряслась и выла.

Кстати, по словам местных, многим никакие уведомления на телефон не приходили. Лишь один человек поделился в чате СМС от властей Аданы с рекомендациями по правилам безопасности: не находиться вблизи зданий, не пытаться самостоятельно разбирать завалы, найти безопасное место и не делать телефонных звонков, кроме экстренно необходимых. В пострадавших районах Турции сегодня отменили занятия в школах и детских садах, перенесли часть авиарейсов. И если верить сообщениям в соцсетях, небольшие толчки ощущаются до сих пор.

Сообщения от турецких властей. Фото: из соцсетей

ОФИЦИАЛЬНО

По заявлению турецкого президента Реджепа Эрдогана, землетрясение, произошедшее 6 февраля в 04.17 по местному времени, стало самым крупным бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года.

По состоянию на 13.00, в результате землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш погибли 912 человек, 5 385 получили ранения.