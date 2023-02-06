Стартует обучение на курсах «Знакомство с искусственным интеллектом» и «Введение в машинное обучение» для школьников 7–11 классов

Обучение на онлайн-курсах проводится бесплатно благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». В планах – обучить 100 тысяч школьников на курсах по искусственному интеллекту к концу 2024 года.

Благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» в России выстраивается полноценная программа подготовки специалистов по новым профессиям в области технологий. Особое внимание уделяется молодым цифровым профессионалам, чтобы заранее сориентировать их на высокотехнологическую область - талантливые ребята уже со школы изучают технологии искусственного интеллекта, чтобы в будущем менять целые индустрии.

На курсе «Знакомство с искусственным интеллектом» ребята смогут получить представление об искусственном интеллекте (ИИ) и его возможностях в разных отраслях. Для этого к участию в программе курса приглашаются эксперты крупнейших технологических компаний и университетов, ведущих разработки в области ИИ.

Так, на старте доступны учебные модули, где эксперты рассказывают о применении ИИ-технологий в медицине и финансовой сфере. В планах авторов курса – постоянно пополнять программу и приглашать компании из других отраслей. В результате школьники познакомятся с последними разработками и получат представление о возможностях и областях применения ИИ.

«Введение в машинное обучение» – курс о создании алгоритмов машинного обучения, которые лежат в основе современного искусственного интеллекта. На курсе ребята узнают об основных принципах создания алгоритмов, благодаря которым существуют голосовые помощники, чат-боты и рекомендательные системы, а также получат практические навыки для самостоятельного создания подобных алгоритмов.

Кроме того, в рамках проекта школьники могут учиться на курсах по математике и программированию, которые необходимы для понимания и дальнейшего изучения ИИ-технологий.

«Для прохождения курса «Введение в машинное обучение» нужно уверенно владеть программой школьной математики и иметь базовые навыки программирования, – уточняет Александр Садовников, руководитель отдела аналитики АНО «Сириус.Курсы» и преподаватель курсов по искусственному интеллекту. – В результате прохождения курса ученики поймут, из каких этапов состоит процесс решения задач машинного обучения и научатся реализовывать эти этапы на практике».

Камчатский край

Ученик 11 класса Эдуард Байметов из Камчатского края успешно завершил курс «Введение в машинное обучение». «Этот курс дал мне возможность глубже познакомиться с областью ИИ, понять, как она устроена изнутри и определиться с дальнейшими направлениями в моих проектах и темах для личного развития. Курс составлен очень подробно, в нем представлен большой объём теории, подкрепленный очень интересными заданиями, позволяющими в полном объёме усвоить разобранные темы», – делится впечатлениями Эдуард Байметов.

Ростовская область

10-классник Олег Мазняк из Ростовской области после завершения курса готовит проект для конкурса «Большие вызовы». «В дистанционных программах «Сириуса» участвую достаточно давно. Проходил дистанционные курсы по языкам программирования python, c++, математике и физике. Но, именно программа «Введение в машинное обучение» приблизила меня к моей мечте – создавать искусственный интеллект, который способен решать задачи без участия человека. Масштаб задач вначале пугал, но объяснения логики работы нейронных сетей были понятными и достаточно полными. Сейчас занимаюсь подготовкой проекта на базе нейронных сетей на конкурс "Большие вызовы”», – поделился планами Олег Мазняк.

На странице «Навигатора “Сириуса” по искусственному интеллекту» школьники смогут выстроить собственную траекторию обучения и пройти 19 онлайн-курсов по искусственному интеллекту, а также смежным дисциплинам – математике и программированию. Кроме того, ребята могут ознакомиться с дистанционными проектными программами «Уроки настоящего» и «Сириус.Лето», где участники получают практические навыки применения ИИ-технологий.

Национальный проект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей. Благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» в 2021 году началась поддержка проектов. Более 430 разработчиков перспективных ИИ-решений и open-source-библиотек получили гранты и прошли акселерационные программы. До 2024 года планируется как минимум удвоить это число. Также в прошлом году восемь прорывных проектов получили государственное финансирование на апробацию технологий на базе российских организаций.

Справка о Сириус.Курсах:

Сириус.Курсы – онлайн-школа Образовательного центра «Сириус». Ученики самостоятельно выстраивают индивидуальную траекторию, определяют темп и удобное время учебы. В онлайн-школе могут учиться школьники, родители, учителя, студенты вузов и все, кто хочет изучить предмет за пределами школьной программы и разобраться в сложных задачах. Авторы курсов – преподаватели ведущих школ и вузов, очных программ Центра «Сириус».