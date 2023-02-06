Минобороны России сообщило о взятии Николаевки

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции по денацификации и демилитаризации киевского режима.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил СМИ данные о потерях ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 100, на Южно-Донецком и Запорожском более 70, на Донецком в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили Николаевку Донецкой народной республики, где ликвидировали до 90 украинских националистов.

Генерал-лейтенант отметил, что в ходе боев Константинополе и Очакове удалось сжечь склады с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и хранилищами топлива для военной техники, а в Угледаре нанести мощное поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки наши воины разбили десятки вражеских танков, бронемашин, гаубиц и самоходных орудий.

За тоже время средствами противовоздушной обороны, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России нанесено поражение: четырем беспилотникам, 15 реактивным снарядам «HIMARS», многоканальной радиолокационной станции наведения зенитного ракетного комплекса С -300 и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 под Харьковом, 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 135-ти районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

382 - самолета.

206 - вертолетов.

3027 - беспилотных летательных аппаратов.

403 - зенитных ракетных комплекса.

7759 - танков и других боевых бронированных машин.

1009 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4012 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8276 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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