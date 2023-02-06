Брэт Питт готовится к пенсии: Одинокий актер продает опустевший дом в Лос-Анджелесе и переезжает

Актер Брэд Питт на премьере фильма "Вавилон". Фото: REUTERS

Не только бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов продает бывший дом (в котором жил с Ольгой Бузовой) за 220 миллионов рублей.

Актер Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли тоже активно избавляется от имущества. Сначала разбитая пара решила избавиться от французской земли (и бизнеса тоже), которая связана с их романтическими воспоминаниями о свадьбе.

А теперь Питт выезжает из просторного, но опустевшего дома в Лос-Анджелесе. Жилище в уютном и тихом Лос Фелисе (идиллический район на холме недалеко от Голливуда, где живут звезды — Леонардо ДиКаприо, Кристен Стюарт, Джим Парсонс и другие) актер купил еще в 1994 году, когда не был женат ни на Дженнифер Энистон, ни на Анджелине Джоли. Тогда дом стоил смешные 1,7 миллиона долларов (120 миллионов рублей). Теперь его стоимость, разумеется, выросла — до 40 миллионов долларов (2,8 миллиарда рублей).

Этот дом в районе Лос-Анджелеса Лос Фелис актер купил еще в 1994 году. Фото: EAST NEWS

— Он хочет в Лос-Анджелесе подыскать дом поменьше, — пояснил один из близких товарищей актера. — Миллионов за двадцать [долларов].

Любопытно, что этот особняк артист купил у коллеги — Кассандры Петерсон, звезды фильма «Эльвира — повелительница тьмы». За время владения и семейной жизни с Анджелиной и 6 детьми Брэд расширил территорию поместья до 7,6 тысяч квадратных метров, выкупив соседние участки. Теперь холостяку такие хоромы явно незачем.

Как сообщают инсайдеры, Брэд хочет жить спокойной жизнью и сейчас решает, как для него будет выглядеть «полупенсионный возраст». Некоторые убеждены, что он всерьез подумывает о переезде во Францию. Ведь там явно спокойнее, чем в Голливуде, и поводов для воспоминаний о разрушенном семейном счастье будет гораздо меньше.

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