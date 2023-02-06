Тысячи мертвых наемников и солдат НАТО: Слиты данные израильской разведки о потерях ВСУ

Украина потеряла 257 тысяч человек Фото: REUTERS

В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что военные потери ВСУ — свыше 100 тысяч человек. Это сообщение ужаснуло украинцев и вызвало скандал в Киеве. Брюсселю пришлось срочно отредактировать видео с сообщением мадам дер Ляйен, удалив из него данные об украинских потерях.

Но, судя по всему, ситуация для Киева ещё ужаснее. 3 февраля бывший советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в видеоинтервью озвучил новые цифры, сказав буквально следующее: "Генерал Залужный (командующий ВСУ. - Ред.) встретился с министром обороны (США. - Ред.) Ллойдом Остином и с генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. По данным источников, он тайно сообщил им, что Украина потеряла 257 тысяч человек..." Это цифра безвозвратных потерь Украины (убитые, пропавшие без вести и попавшие в плен).

А турецкое издание Hurseda Haber, ссылаясь на данные израильской разведки, опубликовала следующие цифры потерь — и людей, и техники.

Общий численный состав ВСУ – 734 тысячи солдат (плюс 100 тысяч резервистов), включая военнослужащих НАТО (негласно сражающихся на территории Украины) и иностранных наёмников.

Потери таковы:

Погибших 157 000 человек.

Раненых 234 000.

Пленных 17 230.

Погибших военных инструкторов НАТО (США и Великобритания) 234.

Погибших солдат НАТО (Германия, Польша, Литва и т.д.) 2 458.

Погибших наёмников 5 360.

Ещё интереснее здесь то, что цифры уничтоженной боевой техники ВСУ, которые приводит турецкое издание (напомним — со ссылкой на израильскую разведку), сопоставимы с российскими официальными данными. А по некоторым позициям даже их превышают! Впрочем, сравните сами:

Данные турецкой прессы (израильской разведки) и данные Минобороны РФ

Сбито самолётов: 302 и 382

Сбито беспилотников: 2 750 и 3 023

Уничтожено зенитно-ракетных комплексов: 497 и 403

Подбито танков и бронетехники: 6 320 и 7 750