Зеленского выгнали взашей с музыкального фестиваля в итальянском Сан-Ремо

Зеленский уже буквально замучил всех своими видеообращениями и выступлениями. Фото: REUTERS

У "всякой бочке затычки", президента (пока еще) Украины Владимира Зеленского "черные дни" потянулись косяком. Вчера экс-премьер Израиля рассказал, что именно после того, как Путин пообещал, что "Зеленского не будут уничтожать" в ходе проведения Специальной военной операции, Вольдемар всея Украины покинул секретный бункер, в котором он ховался от ракетных ударов, дошел на негнущихся ногах до своего кабинета и сделал переполненное отвагой селфи "Я не боюсь!"

Советник главы Офиса президента Украины Миша Подоляк уже опроверг эти "чудовищные инсинуации Кремля", потому что "его президент" отважен и смел, и даже музицировать на рояле не испугался.

Но сегодня виртуозного исполнителя "оригинальным инструментом на музыкальном инструменте" постиг еще один удар. Организаторы музыкального фестиваля Сан-Ремо в Италии, который популярен во всей Европе, решили не давать президенту Украины слова для видеообращения в заключительный день фестиваля 11 февраля. Просьбу об этом официальный Киев направил оргкомитету фестиваля несколько недель назад.

Зеленский уже буквально замучил всех своими видеообращениями и выступлениями. Он лезет на кинофестивали, слеты студентов, съезды профсоюзов и политических партий, встречи бойскаутов и посиделки пенсионеров, чтобы воспользоваться любой возможностью и с экрана попросить помощи – оружия и денег. Если бы у него была возможность выступить в Аду, он и к Сатане отправился бы на гастроли поклянчить деньжат и хоты бы пару адских танков. Впрочем, рано или поздно их свидание обязательно произойдет.

Но даже с онлайн-гастролями не все гладко обстоит у Зеленского. Стоит вспомнить, как его буквально продинамили ФИФА и организаторы ЧМ по футболу в Катаре, когда отказали в выступлении перед финальным матчем турнира. Организаторы здраво рассудили, что если они испортят всемирный праздник футбола для миллиардов болельщиков в угоду одному уроду, то им этого не простят, и предусмотрительно заявили, что на футболе нет политики.

А сегодня к Зеленскому пришел еще один обломчик. Организаторы фестиваля в Сан-Ремо отказали Зеленскому в возможности выступить в завершающий день фестиваля. Надо сказать, что у них были веские основания для этого, потому что они опирались буквально на "глас народа". Итальянцы, которых Зеленский достал уже, как говорили в нашем детстве, "по горлышко", создали петицию против выступления Зеленского на фестивале. В любом качестве – хоть говорящей головы, хоть игруна на пианино, хоть певца ртом или еще чем. И в считанные дни петиция набрала почти 100 тысяч подписей. Подписывали ее представители всех социальных групп – домохозяйки, моряки, ветеринары, парикмахеры, водители грузовиков и общественного транспорта, дворники и полицейские, а даже некоторые смелые итальянские министры.

- Будем надеяться, что Сан-Ремо останется фестивалем итальянской песни и ничем иным, — заявил, в частности, вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Более того, наглое и настойчивое жужжание Зеленского возымело обратный эффект. В субботу в том самом Сан-Ремо запланирован митинг протеста против поставок на Украину западных вооружений и участия НАТО в конфликте на Украине.

И это Зеленский еще не знает, какой сюрприз преподнесет ему завтрашний день…

Может, Зеленскому стоит попробовать оговорить свое участие в каком-либо международном конкурсе пианистов? Тем более, что их в мире ежегодно проходит свыше сорока. Хотя, там на каждом его просто побьют ничего не понимающие в искусстве пианисты.

Как говорил чуть менее ста лет назад один сын турецкоподданного, Великий комбинатор, обращаясь к неразвитому и непутевому спутнику, одному из "сыновей лейтенанта Шмидта": "Потом ваши рыжие кудри примелькаются, и вас начнут просто бить".

Вольдемар, пошедшие косяками отказы и насмешки - это сигнал. Что кудри, хоть и не рыжие, уже примелькались. И скоро украинского 45-летнего "нелоха" начнут бить. Ой, скоро. Ой, начнут. Если еще будет что.