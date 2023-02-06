Констанин Косачев и Ирина Яровая Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

В понедельник в Государственной Думе состоялось очередное заседание Парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине. Её участники — депутат Ирина Яровая и зампредседателя Совета Федерации Константин Косачёв — рассказали журналистам, включая и корреспондента KP.RU, о промежуточных итогах.

— Сегодня есть полный перечень имен людей, [участвовавших в работе биолабораторий на Украине], названия институтов и объёмы финансирования, — сообщила Яровая.

Она также напомнила о недавнем докладе DTRA — «Агентства по борьбе со стратегическими угрозами» при Минобороны США. После многочисленных скандалов и многократных требований Москвы раскрыть правду о работе десятков американских биолабораторий у наших границ, прежде всего, на Украине, — это околопентагоновское ведомство выпустило «документ-ответ». Однако депутаты Думы указали на многочисленные нестыковки в докладе, который при этом, по сути, признаёт правомерность ряда наших обвинений.

— С помощью биолабораторий — США хотят контролировать численность населения в мире, — указала Яровая на планы американцев.

Её коллега из Совета Федерации, Константин Косачёв, сообщил, что Пентагон и близкие к нему структуры годами вели исследования опасных микроорганизмов, в том числе на Украине:

— Ими велись эксперименты по увеличению контагиозности и летальности вирусов, причём это происходило вне территории США, где подобные опыты запрещены.

Также Константин Косачёв указал на странное совпадение — за несколько месяцев до начала пандемии ковида-2020 американские спецслужбы провели оперативно-штабную игру по… предотвращению очень похожей пандемии.

В заключение сенатор напомнил о чудовищной лжи американцев, когда ровно 20 лет назад тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании ООН тряс пробиркой с белым порошком, выдавая её за "химическое оружие Саддама Хусейна".

Следующее заседание парламентской «комиссии по биолабораториям» назначено на 20 февраля — и, похоже, нас ждут новые открытия.

Ранее сайт KP.RU со ссылкой на рассекреченные документы уже сообщал о связи между компаниями-«биолабораторными подрядчиками» и сыном нынешнего президента США — Хантером Байденом.